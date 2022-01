CDA-leider Wopke Hoekstra wordt minister van Buitenlandse Zaken in kabinet-Rutte IV. Dat heeft hij via een nieuwsbrief aan de leden van zijn partij bekendgemaakt. Eerder maakte Hoekstra al bekend dat hij zijn partij wilde leiden vanuit het kabinet.

De Utrechtse gedeputeerde Hanke Bruins Slot, die eerder CDA-Kamerlid was, wordt minister van Binnenlandse Zaken. Verder maakt de partij de naam van Karien van Gennip als minister van Sociale Zaken bekend. Ze was begin deze eeuw al staatssecretaris en Van Gennip heeft ook voor het CDA in de Tweede Kamer gezeten.

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge wordt minister voor Ruimtelijke Ordening, bevestigt de partij. Ziekenhuisbaas Ernst Kuipers (D66) volgt hem op.

De Maastrichtse wethouder Vivianne Heijnen is beoogd staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Eerste Kamerlid Marnix van Rij wordt staatssecretaris Fiscaliteit.

Alle bekendmakingen zijn officieel nog kandidaat-bewindslieden: komende week moeten ze langskomen bij demissionair premier Mark Rutte om hun aanstelling definitief te maken. Dat is echter een formaliteit.