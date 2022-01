Hugo de Jonge keert in kabinet-Rutte IV niet terug als 'coronaminister'. Hij had zelf wel verder gewild als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maar in de formatie is anders besloten. Ziekenhuisbaas Ernst Kuipers volgt hem op. In het nieuwe kabinet wordt De Jonge minister van Volkshuisvesting, maakte het CDA zondag bekend.

Kortom: De Jonge gaat straks niet meer over de coronamaatregelen en zal ook niet meer te zien zijn in de coronapersconferenties. Zijn opvolger Kuipers is vooral bekend als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, dat coronapatiënten verspreidt over de Nederlandse (en soms Duitse) ziekenhuizen.

Ondanks de zwaarte van zijn baan had De Jonge de laatste tijd in verschillende media laten doorschemeren best door te willen gaan als minister van Volksgezondheid, als hij daarvoor gevraagd zou worden. Het is vrij uitzonderlijk dat een minister dat openlijk toegeeft.

In de Tweede Kamer (en daarna ook in de media) zong echter al rond dat De Jonge zou vertrekken als gezondheidsminister. Volksgezondheid zou in Rutte IV namelijk niet langer een CDA-post worden, maar een D66-post. Dat leidde in het laatste coronadebat van 2021 tot ongemakkelijke situaties, waarbij verschillende Kamerleden De Jonge al bedankten voor zijn inzet, zonder dat zijn aftreden officieel was bekendgemaakt.

"Het is een heftige tijd geweest. Voor iedereen in ons land, ook voor mijn gezin en mijzelf. Maar vooral voor iedereen die door het virus te lijden heeft gehad, of juist door de maatregelen er tegen", schrijft De Jonge zondag op Twitter. Hij zegt ook blij te zijn met zijn nieuwe post. "Met hart en ziel en met opgestroopte mouwen ga ik aan de slag."

Alle bekendmakingen zijn officieel nog 'kandidaats-bewindslieden': komende week moeten ze langskomen bij Rutte om hun aanstelling definitief te maken. Dat is echter een formaliteit.

Parlementaire enquête over corona-aanpak

Overigens betekent het niet dat we op coronavlak nooit meer iets van De Jonge zullen horen. Afgelopen november besloot de Tweede Kamer tot een parlementaire enquête over de aanpak van de coronapandemie.

Zo'n enquête, waarin het coronabeleid van Rutte III kritisch wordt geëvalueerd, is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om haar controlerende taak uit te oefenen. De Jonge zal dan ongetwijfeld uitgebreid worden gehoord door de parlementaire ondervragingscommissie. Wanneer dat van start zou moeten gaan, is nog niet bekend. Medio 2022 wordt nu geopperd.

Ministerie van Volkshuisvesting terug van weggeweest

Het ministerie van Volkshuisvesting is nieuw, of beter gezegd: terug van weggeweest. De Nederlandse overheid kende sinds 1947 een ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), maar dat werd in 2010 opgeheven. De verschillende onderdelen werden toen ondergebracht bij andere ministeries. Het woonbeleid kwam toen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken terecht.

Dat besluit kwam de Nederlandse woningmarkt niet ten goede, gezien het sindsdien bergafwaarts gaat met de Nederlandse huizenvoorraad. Het aantal Nederlanders groeide, het aantal alleenwonende Nederlanders groeide, maar het aantal woningen groeide niet mee. Gevolg: een koopwoning vinden werd steeds lastiger, zeker een betaalbare. En terwijl huurders niet kunnen doorstromen naar een koopwoning, kunnen jongeren vanuit hun ouders of studentenwoning niet doorstromen naar een huurwoning. De markt is hiermee vast komen te zitten.

In kabinet-Rutte IV ruilt De Jonge de ene crisis dus in voor een andere.