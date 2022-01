Kabinet-Rutte IV is rond. Een bewindsliedenploeg met vooral 'beroepspolitici', plus twee opvallende nieuwelingen in de politiek. Ziekenhuisbaas Ernst Kuipers wordt de nieuwe minister van Volksgezondheid en topwetenschapper Robbert Dijkgraaf wordt minster van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Nu is hij nog directeur van het Institute for Advanced Study in het Amerikaanse Princeton.

Ook opvallend zijn de nieuwe rollen van Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag. Hij wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, zij bleek onlangs al de nieuwe minister van Financiën te worden. Zo hebben ze stuivertje gewisseld: in Rutte-III was Hoekstra minister van Financiën, waar Kaag tot augustus Buitenlandse Zaken deed en eerder Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Beiden hebben juist in hun oude vakgebieden een flinke staat van dienst.

Alle bekendgemaakte bewindslieden zijn officieel nog 'kandidaats-bewindslieden': komende week moeten ze langskomen bij Mark Rutte om hun aanstelling definitief te maken. Dat is echter een formaliteit.

Rutte ontvangt maandag eerste zes kandidaat-bewindspersonen. Allereerst komt CDA-leider Wopke Hoekstra langs. Hoekstra is beoogd minister van Buitenlandse Zaken en zal vicepremier zijn namens zijn partij.

Verder komen de bewindspersonen op het ministerie van Justitie en Veiligheid langs: Dilan Yesilgöz (VVD), die de belangrijkste minister op dat departement wordt. Zij is nu demissionair staatssecretaris. Ook Franc Weerwind (D66), beoogd minister voor Rechtsbescherming, en kandidaat-staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) van Asiel en Migratie komen langs.

Rutte praat digitaal met wetenschapper Robbert Dijkgraaf, die namens D66 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt. Dijkgraaf is momenteel directeur van een prestigieus onderzoeksinstituut aan de Amerikaanse universiteit Princeton.

VVD'er Dennis Wiersma, die minister voor Primair- en Voortgezet Onderwijs wordt, gaat om 16.00 uur langs bij Rutte, en is de laatste bewindspersoon die maandag langskomt.

De volledige lijst van kabinet Rutte IV:

Algemene Zaken

- Mark Rutte (VVD), premier en minister van Algemene Zaken

Buitenlandse Zaken

- Wopke Hoekstra (CDA), minister van Buitenlandse Zaken, ook vicepremier

- Liesje Schreinemacher (VVD), minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Justitie en Veiligheid

- Dilan Yesilgöz (VVD), minister van Justitie en Veiligheid

- Franc Weerwind (D66), minister voor Rechtsbescherming

- Eric van der Burg (VVD), staatssecretaris Asiel en Migratie

Binnenlandse Zaken

- Hanke Bruins Slot (CDA) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

- Hugo de Jonge (CDA), minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

- Alexandra van Huffelen (D66), staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

- Robbert Dijkgraaf (D66), minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

- Dennis Wiersma (VVD), minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

- Gunay Uslu (D66), staatssecretaris Cultuur en Media

Financiën

- Sigrid Kaag (D66), minister van Financiën, ook vicepremier

- Marnix van Rij (CDA), staatssecretaris Fiscaliteit

- Aukje de Vries (VVD), staatssecretaris Toeslagen en Douane

Defensie

- Kajsa Ollongren (D66), minister van Defensie

- Christophe van der Maat (VVD), staatssecretaris van Defensie

Infrastructuur en Waterstaat

- Mark Harbers (VVD), minister van Infrastructuur en Waterstaat

- Vivianne Heijnen (CDA), staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Economische Zaken

- Micky Adriaansens (VVD), minister van Economische Zaken en Klimaat

- Rob Jetten (D66), minister voor Klimaat en Energie

- Hans Vijlbrief (D66), staatssecretaris Mijnbouw

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

- Henk Staghouwer (ChristenUnie), minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

- Christianne van der Wal (VVD), minister voor Natuur en Stikstof

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

- Karien van Gennip (CDA), minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

- Carola Schouten (ChristenUnie), minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Ook vicepremier.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

- Ernst Kuipers (D66), minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

- Conny Helder (VVD), minister voor Langdurige Zorg en Sport

- Maarten van Ooijen (ChristenUnie), staatssecretaris Jeugd en Preventie