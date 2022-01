Kabinet-Rutte IV is rond. Een bewindsliedenploeg met vooral 'beroepspolitici', plus twee opvallende nieuwelingen in de politiek. Ziekenhuisbaas Ernst Kuipers wordt de nieuwe minister van Volksgezondheid en topwetenschapper Robbert Dijkgraaf wordt minster van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Nu is hij nog onderzoeker aan de befaamde Amerikaanse Princeton University.

Ook opvallend zijn de nieuwe rollen van Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag. Hij wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, zij bleek onlangs al de nieuwe minister van Financiën te worden. Zo hebben ze stuivertje gewisseld: in Rutte-III deed Hoekstra Financiën, Kaag deed tot augustus Buitenlandse Zaken en eerder Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Beide hebben juist in hun oude vakgebieden een flinke staat van dienst.

Alle bekendmakingen zijn officieel nog 'kandidaats-bewindslieden': komende week moeten ze langskomen bij Rutte om hun aanstelling definitief te maken. Dat is echter een formaliteit.

De volledige lijst van kabinet Rutte IV:

Algemene Zaken

- Mark Rutte (VVD), premier en minister van Algemene Zaken

Rutte (54 jaar) is sinds 14 oktober 2010 premier en minister van Algemene Zaken. Hij leidde drie achtereenvolgende kabinetten. Daarmee is hij is hij na Ruud Lubbers de langstzittende minister-president ooit in Nederland.

Rutte maakte in 2002 zijn debuut in de landelijke politiek als staatssecretaris van Sociale Zaken onder toenmalig premier Jan Peter Balkenende. Voor zijn politieke carrière was Rutte in dienst bij Unilever. De VVD’er studeerde geschiedenis in Leiden en is sinds 2008 gastdocent maatschappijleer op een middelbare school in Den Haag.

Buitenlandse Zaken

- Wopke Hoekstra (CDA), minister van Buitenlandse Zaken, ook vicepremier

Wopke Hoekstra (CDA) was minister van Financiën in het vorige kabinet. Naar verluidt had hij die functie ook graag in het nieuwe kabinet bekleed, maar het is nou eenmaal al jarenlang gebruikelijk dat deze post naar de op een na grootste partij in een regeringscoalitie gaat, in dit geval naar Sigrid Kaag van D66.

Voordat Hoekstra minister werd, was hij zes jaar Eerste Kamerlid. Voor zijn politieke carrière werkte Hoekstra na een studie Nederlands recht in Leiden onder meer voor Shell en adviesbureau McKinsey.

- Liesje Schreinemacher (VVD), minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Schreinemacher is één van de onbekende gezichten in het nieuwe kabinet. De politica zat sinds 2019 namens de VVD in het Europees Parlement. Ze bemachtigde die zetel met voorkeursstemmen. Voordat ze Europarlementariër werd, was Schreinemacher advocaat in het bouw- en aanbestedingsrecht. Ze heeft ook al ervaring op het Binnenhof als politiek assistent van Kamerleden Johan Remkes en Jeanine Hennis-Plasschaert.

Justitie en Veiligheid

- Dilan Yeşilgöz (VVD), minister van Justitie en Veiligheid

Yeşilgöz (44 jaar) was sinds mei vorig jaar demissionair staatssecretaris en verantwoordelijk voor Klimaat en Energie. Sinds 2017 zat Yeşilgöz namens de VVD in de Tweede Kamer. In haar eerste periode was ze al woordvoerder Justitie en Veiligheid. Daarvoor was de politica namens diezelfde partij drie jaar gemeenteraadslid in Amsterdam.

In de hoofdstad zette ze zich onder meer in voor het aanpakken en strafbaar stellen van straatintimidatie van vrouwen en LHBTI+-ers.

- Franc Weerwind (D66), minister voor Rechtsbescherming

Ook Weerwind (57 jaar) is een nieuw gezicht in politiek Den Haag. Wel schreef hij mee aan het verkiezingsprogramma van D66. Sinds 2015 is Weerwind burgemeester van Almere. Opvallend is dat hij in oktober tegenover Omroep Flevoland nog zei niet van plan te zijn om plaats te nemen in een nieuw kabinet als hij daarvoor gevraagd zou worden.

Eerder was Weerwind ook burgemeester in Velsen en in Niedorp. Verder is hij medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Vriendschapsbanden Nederland Suriname en voorzitter van de Fietsersbond.

- Eric van der Burg (VVD), staatssecretaris Asiel en Migratie

Van der Burg (56 jaar) zat sinds 2019 namens de VVD in de Eerste Kamer. Als senator hield hij zich onder meer al bezig met immigratie en asiel. Tussen 2010 en 2018 was Van der Burg wethouder in Amsterdam. Verder is Van der Burg nog voorzitter van de Raad van Toezicht van omroep NTR.

Binnenlandse Zaken

- Hanke Bruins Slot (CDA) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bruins Slot (44 jaar) is voormalig beroepsmilitair en Tweede Kamerlid voor het CDA. Ze zat in totaal negen jaar in de Kamer en groeide daar uit tot een van de steunpilaren van de CDA-fractie. Sinds 2019 is zij lid van de Gedeputeerde Staten van Utrecht.

Bruins Slot boog zich tijdens haar periode als Kamerlid vooral over defensie, volksgezondheid en sport. In 2019 viel haar naam even als opvolger van toenmalig CDA-leider Sybrand Buma, maar dat werd fractiegenoot Pieter Heerma.

- Hugo de Jonge (CDA), minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

De Jonge (44 jaar) was in het vorige kabinet minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en vice-premier. Sinds begin 2020 bestonden zijn werkzaamheden hoofdzakelijk uit het bestrijden van de coronacrisis.

Voordat hij de landelijke politiek inging, was De Jonge zeven jaar wethouder in Rotterdam. De Jonge had zelf wel verder gewild als minister van VWS, maar in de formatie is anders besloten. Ziekenhuisbaas Ernst Kuipers volgt hem op.

- Alexandra van Huffelen (D66), staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

- Robbert Dijkgraaf (D66), minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dijkgraaf (61 jaar) is hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton (VS). Eerder was hij onder meer president van wetenschapsorganisatie KNAW.

In 2013 ontving Dijkgraaf de Spinozapremie, een van de hoogste Nederlandse onderscheidingen in de wetenschap. Hij was ook jarenlang een graag geziene gast in DWDD. Dijkgraaf vervulde niet eerder een politiek functie.

- Dennis Wiersma (VVD), minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Wiersma (35 jaar) werd na de aftredens van verschillende bewindspersonen en de daarop volgende verschuivingen in het demissionaire kabinet op 10 augustus vorig jaar demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor zat hij al vier jaar in de Tweede Kamer namens de VVD. Tussen 2009 en 2010 was Wiersma vicevoorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Van 2011 tot 2013 was hij voorzitter van FNV Jong.

Opvallend is dat Wiersma in voor de verkiezingen in 2003 op zestienjarige leeftijd op de kandidatenlijst stond van Lijst Ratelband van positiviteitsgoeroe Emile Ratelband.

- Gunay Uslu (D66), staatssecretaris Cultuur en Media

Financiën

- Sigrid Kaag (D66), minister van Financiën, ook vicepremier

Kaag (60 jaar) wordt de eerste vrouwelijke minister van Financiën en de eerste van D66-huize. Het is al jaren gebruikelijk dat de op een na grootste partij in een regeringscoalitie deze minister levert, al had zittend minister Wopke Hoekstra (CDA) naar verluidt graag doorgegaan.

In het vorige kabinet was Kaag minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en later minister van Buitenlandse Zaken. Zij stapte op na de chaotisch verlopen evacuatie uit Afghanistan nadat de Taliban daar de macht hadden overgenomen. Voor haar ministerschap was Kaag diplomaat bij de Verenigde Naties.

- Marnix van Rij (CDA), staatssecretaris Fiscaliteit

- Aukje de Vries (VVD), staatssecretaris Toeslagen en Douane

Defensie

- Kajsa Ollongren (D66), minister van Defensie

Ollongren (54 jaar) was in het vorige kabinet minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tijdens haar periode als minister werden haar taken om gezondheidsredenen voor een half jaar overgenomen door Raymond Knops. Ollongren begon haar carrière op het ministerie van Economische Zaken.

Als secretaris-generaal was ze van 2011 tot 2014 de rechterhand van premier Mark Rutte op het ministerie van Algemene Zaken. Tussen 2014 en 2017 was ze wethouder in Amsterdam.

- Christophe van der Maat (VVD), staatssecretaris van Defensie

Infrastructuur en Waterstaat

- Mark Harbers (VVD), minister van Infrastructuur en Waterstaat

Harbers (1969) begon zijn politieke loopbaan in 1992 bij de VVD als deelgemeenteraadslid Kralingen-Crooswijk Rotterdam. Tussen 1995 en 2005 was hij lid van het hoofdbestuur van de partij en in 2006 begon hij te werken in Den Haag, toen nog als politiek assistent van minister van Financiën Gerrit Zalm.

Sinds 2009 zit hij zelf in de Kamer. In kabinet Rutte III was hij staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, tot hij op 21 mei 2019 moest aftreden vanwege het verkeerd voorlichten van de Kamer over incidenten met asielzoekers.

- Vivianne Heijnen (CDA), staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Economische Zaken

- Micky Adriaansens (VVD), minister van Economische Zaken en Klimaat

Adriaansens (57 jaar) is sinds 2019 Eerste Kamerlid voor de VVD. Ze is onder meer voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor haar politieke carrière werkte ze voor een advocatenkantoor en bij een organisatieadviesbureau Twynstra Gudde. Adriaansens studeerde rechten en beleid en management gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

- Rob Jetten (D66), minister voor Klimaat en Energie

Jetten (1987) zit sinds 2017 in de Tweede Kamer voor D66. Een jaar later volgde hij Alexander Pechtold op als fractievoorzitter van D66, om dit stokje in 2021 over te dragen aan Sigrid Kaag. Jetten was haar mede-onderhandelaar tijdens de kabinetsformatie.

Het is voor Jetten zijn eerste functie in een kabinet. Eerder werkte hij bij ProRail en als voorzitter van de Jonge Democraten, de jongerenpartij van D66. Ook zat hij in de gemeenteraad in Nijmegen.

- Hans Vijlbrief (D66), staatssecretaris Mijnbouw

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

- Henk Staghouwer (ChristenUnie), minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voor Staghouwer (1962) is landbouw geen nieuwe portefeuille. Als lid van de Gedeputeerde Staten van Groningen hield hij zich al bezig met onder meer Landbouw, Wadden, Natuur en de gaswinning. Voordat Staghouwer voor de ChristenUnie de politiek inging was hij eigenaar van een bakkerijketen.

- Christianne van der Wal (VVD), minister voor Natuur en Stikstof

Van der Wal (1973) begon in 2010 als gemeenteraadslid voor de VVD in Harderwijk. Tussen 2014 en 2019 was ze daar wethouder. Sinds 2017 was ze landelijk partijvoorzitter van de VVD, ook is ze sinds 2019 lid van de Gedeputeerde Staten van Gelderland. Daar is zij onder meer verantwoordelijk voor economie, innovatie en luchtvaart.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

- Karien van Gennip (CDA), minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Karien van Gennip (1968) is geen onbekende in Den Haag. Eerder was ze al staatssecretaris van Economische Zaken in de kabinetten Balkenende-II en Balkenende-III. Daarvoor werkte ze als directeur bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en als bestuurslid bij het CDA in Amsterdam.

Ze was in 2004 de eerste bewindspersoon die zwangerschapsverlof nam. In 2008 verliet ze Den Haag om aan de slag te gaan bij ING.

- Carola Schouten (ChristenUnie), minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Schouten is nu nog minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en vicepremier. Ze begon haar politieke werk als beleidsmedewerker werk en inkomen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Kort daarna ging ze werken als fractiemedewerker bij de ChristenUnie. In 2011 werd ze Tweede Kamerlid voor die partij. Datzelfde jaar werd ze door de parlementaire pers verkozen tot politiek talent van het jaar.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

- Ernst Kuipers (D66), minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ernst Kuipers is sinds 2013 voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC en sinds 2015 van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, dat over de (corona)patiëntenverspreiding gaat. In die laatste functie werd hij de laatste twee jaar een prominent gezicht van de coronacrisis.

Met Kuipers staat voor het eerst in twintig jaar weer een arts aan het roer op het ministerie van Volksgezondheid. De laatste was Els Borst (ook D66) tot 2002.

- Conny Helder (VVD), minister voor Langdurige Zorg en Sport

Helder (1958) werkte als bestuurder bij zorginstelling tanteLouise in Bergen op Zoom en zorgbranchevereniging ActiZ. Tijdens de coronacrisis kwam ze op voor de ouderen in verpleeghuizen en zette in het begin een distributieplan op voor beschermingsmiddelen voor verpleeghuizen. Hierdoor viel ze op in Den Haag, waar ze nu de minister voor Langdurige Zorg en Sport zal worden.

- Maarten van Ooijen (ChristenUnie), staatssecretaris Jeugd en Preventie

Van Ooijen (1990) is afgestudeerd in de sociologie met een master in bestuurskunde. Tijdens zijn studententijd werkte hij als fractiemedewerker in de Utrechtse ChristenUnie-fractie, ook was hij voorzitter van de jongerenorganisatie van de partij. In 2014 begon hij als gemeenteraadslid in Utrecht.

Hij zal als staatssecretaris Jeugd en Preventie zijn eerste stappen maken in de landelijke politiek. Hij is met 31 jaar bovendien de jongste bewindspersoon van dit kabinet.