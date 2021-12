Sigrid Kaag wordt de nieuwe minister van Financiën en vicepremier van Nederland. Het is de eerste keer dat een vrouw minister van Financiën wordt.

Kaag geeft haar Kamerlidmaatschap op voor de ministerspost om "polarisatie tegen te gaan" en haar "ambitieuze plannen vorm te geven", zegt ze tegen het AD.

"Nederland staat voor grote keuzes en grote investeringen. In het onderwijs. In de klimaataanpak. In een sterk Europa. De rol van de minister van Financiën is cruciaal bij een verantwoorde uitvoering van deze plannen."

Kaag liet eerder weten dat ze graag ooit premier van Nederland wordt, maar voorlopig moet ze het doen met het vicepremierschap. "Mijn verantwoordelijkheid reikt ook verder als beoogd vicepremier. Dan denk ik met name aan het tegengaan van de polarisatie in de politiek en in de samenleving."

De beoogde vicepremier en minister van Financiën meldt zich komende week bij formateur Mark Rutte om het officieel te maken.

Twintig ministers en negen staatssecretarissen

Donderdag werd de partijverdeling bekend over de verschillende ministersposten. In totaal telt het kabinet twintig ministers en negen staatssecretarissen. VVD levert acht ministers en drie staatssecretarissen. D66 heeft zes ministers en drie staatssecretarissen in het nieuwe kabinet. CDA herbergt straks vier ministers en twee staatssecretarissen en ChristenUnie moet het doen met twee ministers en één staatssecretaris.

Nu Kaag de minister van Financiën wordt zal Wopke Hoekstra dus niet terugkeren op dat departement. Mogelijk gaat de CDA-man aan de slag als minister van Buitenlandse Zaken. Ook was al bekend dat Hugo de Jonge niet aanblijft als minister van Volksgezondheid, iemand van D66 neemt die post over. Naar verluidt wordt De Jonge de nieuwe minister van Volkshuisvesting.

CDA moet ook afstand nemen van de portefeuille Justitie en Veiligheid. Demissionair minister Ferd Grapperhaus keert daarom niet terug in een nieuw kabinet.

Nieuw kabinet, nieuwe posten

Er zijn ook enkele nieuwe ministersposten in het leven geroepen. Zo levert de VVD de minister voor Natuur en Stikstof en ChristenUnie die voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Ook de ministers voor Volkshuisvesting (CDA) en Klimaat en Energie (D66) zijn nieuw.

Ook zijn er nieuwe staatssecretarisposten. Alle drie worden ze ingevuld door D66. Het gaat om die van Mijnbouw, Koninkrijksrelaties en Digitalisering, en Cultuur en Media.

Vanaf maandag gaan alle beoogde bewindspersonen langs bij Rutte. De formateur zal op 8 januari langsgaan bij koning Willem-Alexander om hem te informeren. Twee dagen later moet dan de beëdiging plaatsvinden. De formatie heeft dan 298 dagen geduurd, nooit eerder nam het formeren van een nieuw kabinet zoveel tijd in beslag.