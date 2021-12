Carola Schouten, Henk Staghouwer en Maarten van Ooijen zijn door de ChristenUnie naar voren geschoven als bewindspersonen in het aankomende kabinet-Rutte IV, maakt de partij donderdag bekend op Twitter.

De 44-jarige Schouten wordt in het vierde kabinet-Rutte opnieuw vicepremier namens de ChristenUnie. Zij gaat daarnaast aan de slag als minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Haar oude portefeuille, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, gaat naar partijgenoot Henk Staghouwer.

De 59-jarige Staghouwer is nu nog gedeputeerde in de provincie Groningen. In die functie is de volgens ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers "ervaren bestuurder" "al volop bezig geweest" om boeren te helpen de omslag naar duurzamere landbouw te maken.

De Utrechtse wethouder Maarten van Ooijen (31) gaat namens de ChristenUnie aan de slag op het ministerie van Volksgezondheid als staatssecretaris voor Jeugd en Preventie. Hij volgt in die functie zijn partijgenoot Paul Blokhuis op, die onlangs al zijn vertrek uit de landelijke politiek had aangekondigd.