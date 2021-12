Alle ministerposten voor het nieuwe kabinet zijn verdeeld, laat demissionair premier Mark Rutte donderdag weten. Op 8 januari gaat Rutte langs bij koning Willem-Alexander om hem te informeren. Twee dagen later zou de beëdiging moeten plaatsvinden.

Het lijkt erop dat D66-leider Sigrid Kaag minister van Financiën wordt. Die post is geclaimd door D66 en RTL Nieuws schrijft dat de fractievoorzitter deze taak zelf gaat uitvoeren.

CDA-leider Wopke Hoekstra keert dus niet terug in zijn rol als minister van Financiën. Zijn partij levert wél de minister van Buitenlandse Zaken. Ook CDA'er Hugo de Jonge, de huidige demissionaire minister van Volksgezondheid, wordt vervangen: zijn taken worden overgenomen door een afgevaardigde van D66.

Het stikstofdossier - waarvoor een nieuwe ministerrol in het leven is geroepen - komt in handen van de VVD. De kersverse minister van Klimaat en Energie wordt geleverd door D66, terwijl de portefeuille Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar het CDA gaat.

Op 2 januari wordt duidelijk welke politici een gooi naar de ministersposten doen. Premier Rutte voert van 3 tot en met 6 januari gesprekken met hen, waarna hij twee dagen later zijn eindverslag aanbiedt aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Daarna informeert hij koning Willem-Alexander over de gemaakte keuzes. Op 10 januari zou de beëdiging moeten plaatsvinden en de traditionele bordesfoto gemaakt moeten worden.

Deze bewindspersonen levert VVD: Minister-president en minister van Algemene Zaken

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Minister van Justitie en Veiligheid

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Minister voor Primair- en Voortgezet Onderwijs

Staatssecretaris Toeslagen en Douane

Staatssecretaris van Defensie

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Minister van Economische Zaken en Klimaat

Minister voor Natuur en Stikstof

Minister voor Langdurige Zorg en Sport

Deze bewindspersonen levert D66: Minister van Financiën

Minister van Defensie

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Minister voor Rechtsbescherming

Minister voor Klimaat en Energie

Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering

Staatssecretaris Mijnbouw

Staatssecretaris Cultuur en Media

Deze bewindspersonen levert CDA: Minister van Buitenlandse Zaken

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Staatssecretaris Fiscaliteit