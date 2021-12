Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) keert niet terug in het volgende kabinet, zegt de D66-bewindsvrouw dinsdag tegen het AD. Zij vond het ministerschap naar eigen zeggen "superinteressant en heel eervol om te doen", maar wil nu "ruimte bieden aan nieuw bloed".

De 55-jarige Van Engelshoven was onder meer partijvoorzitter van D66 en wethouder in de gemeente Den Haag voordat zij in 2017 gekozen werd in de Tweede Kamer. Toen D66 ging meeregeren, werd zij minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij noemt dat "een kroon op mijn werk voor de partij".

Dat Van Engelshoven vertrekt, komt niet als een grote verrassing. Ze zegt vorig jaar al aan D66-leider Sigrid Kaag te hebben aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn als minister. "Er is een tijd van komen en een tijd van gaan."

Maandag liet demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) weten niet terug te keren in het kabinet-Rutte IV. Een week eerder maakten demissionair minister Paul Blokhuis (Onderwijs en Media) en demissionair staatssecretaris Arie Slob (Onderwijs) hun vertrek bekend.