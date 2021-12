Demissionair minister Sander Dekker (VVD) zal niet terugkeren in het nieuwe kabinet-Rutte IV. Dat zegt hij maandag in een interview met De Telegraaf.

Volgens Dekker is het "tijd is voor iets anders". Hij is het derde lid van de huidige regering dat aangeeft niet meer terug te keren na de formatie. ChristenUnie-bewindslieden Paul Blokhuis en Arie Slob gingen hem voor.

De 46-jarige Dekker is sinds 2017 minister voor Rechtsbescherming in het kabinet-Rutte III. Daarvoor was hij van 2012 tot 2017 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

"Ik ben ooit begonnen als jongste bewindspersoon in het kabinet-Rutte II, inmiddels ben ik de nestor van het gezelschap", zegt hij in De Telegraaf.

VVD-leider Mark Rutte laat in een reactie op Dekkers aangekondigde afscheid aan de krant weten "respect en bewondering" te hebben "voor alles wat hij voor de VVD en voor Nederland heeft gedaan".

Dekker weet nog niet wat hij gaat doen, nu hij het kabinet verlaat. "Maar mijn hart ligt bij de publieke zaak", zegt hij. "Hoe maken we de wereld waarin we leven een beetje beter? Dat zal bij een volgende stap steeds mijn toetssteen zijn."

De verwachting is dat het nieuwe kabinet-Rutte IV in januari op het bordes staat.