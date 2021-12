De Eerste Kamer heeft het demissionaire kabinet dinsdag opgeroepen de komst van een controversieel Facebook-datacenter in Zeewolde voorlopig tegen te houden. Pas als het nieuwe kabinet nationaal beleid heeft opgesteld over de vestiging van zulke datacenters, mag het Rijksvastgoedbedrijf de benodigde grond verkopen.

De Partij voor de Dieren deed de oproep in een motie die door de voltallige oppositie werd gesteund. Alleen coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie stemden tegen. Zij hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid, dus werd de motie aangenomen.

Vorige week stemde de Tweede Kamer over een vergelijkbare motie, die daar geen meerderheid haalde. Door de stemming in de Eerste Kamer loopt de komst van het datacenter mogelijk alsnog vertraging op. De Partij voor de Dieren is verheugd dat het onderwerp zo "terug op de nationale politieke agenda" komt.

In het vorige week gepresenteerde regeerakkoord staat dat het nieuwe kabinet scherper landelijk toezicht wil op de komst van zogeheten hyperscale-datacenters. Die leggen een "onevenredig groot beslag op de beschikbare duurzame energie", staat in het akkoord. Het huidige kabinet zag de datacenters nog als lokale kwestie, ook al gaan de datahallen van Facebook meer energie verbruiken dan alle woningen in Amsterdam.

Facebook moet nog grond kopen

De gemeenteraad van Zeewolde keurde vorige week het bestemmingsplan goed dat de komst van het megadatacenter naar de polder mogelijk maakt. Maar Facebook moet nog wel een aantal vergunningen bemachtigen, en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) moet zo'n 80 hectare aan benodigde grond verkopen.

Daarvoor stelt het RVB al duurzaamheidseisen, waaraan de oorspronkelijke plannen van Facebook niet voldoen. Volgens de gemeente Zeewolde worden in de komende weken nieuwe plannen ingediend om aan de eisen van het RVB te voldoen.