Er moet worden toegewerkt naar een structurele vaccinatiecampagne tegen COVID-19, zodat op zijn minst de kwetsbaarste groepen periodiek een vaccin kunnen krijgen. "Dat moet net zo lang totdat we met zijn allen voldoende beschermd zijn", zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag in de Kamer tijdens het coronadebat.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over het coronavirus

"Vooralsnog heb ik de verwachting dat we echt nog een aantal prikken te gaan hebben", zei De Jonge. "Je moet toe naar een structurele vaccinatieorganisatie en niet elke prik als apart project zien."

De huidige boostercampagne, waarbij de meeste gevaccineerden een oppepprik krijgen, draait na een moeizame start bijna op volle toeren. Deze week worden er naar verwachting één miljoen prikken gezet, volgende week moet dat worden opgekrikt naar 1,5 miljoen per week.

De Jonge kan "niet exact voorspellen" of een volgende, vierde prik in het tweede of derde kwartaal van volgend jaar zal moeten plaatsvinden. Maar RIVM en GGD hebben volgens hem "op hun netvlies" dat zij zich na de huidige campagne moeten voorbereiden op de volgende.

Overigens moest De Jonge terugkomen op zijn eerdere belofte dat alle zestigplussers voor de jaarwisseling hun boosterprik zouden krijgen. "Allemaal gaat denk ik niet lukken", zei de bewindsman. Een deel zal daarom in januari worden geprikt.

'Omikronversie' van vaccin in de maak

Veel is afhankelijk van de variant van het coronavirus waarmee we te maken krijgen. De huidige vaccins hebben een stuk minder vat op de omikronvariant van het coronavirus. Zonder booster is de bescherming tegen besmetting vier tot vijf keer minder, zei RIVM-topman Jaap van Dissel dinsdag.

Een mogelijk nieuw vaccin voor deze specifieke variant gemaakt door fabrikant BioNTech/Pfizer wordt in het tweede kwartaal van volgend jaar verwacht. Nederland heeft al een bestelling geplaatst van 35 miljoen vaccins voor de komende twee jaar.

Zodra er een 'omikronversie' van de vaccins beschikbaar is, wordt die geleverd in plaats van de huidige vaccins, zei De Jonge.