Het lijkt erop dat het CDA zich ook uitspreekt voor de 2G-maatregel waarmee alleen gevaccineerden of mensen die genezen zijn van corona toegang krijgen tot bijvoorbeeld de horeca, evenementen of culturele instellingen.

"Als 2G effectief blijkt te zijn en als de coronacijfers zich gunstig blijven ontwikkelen, dan kan 2G helpen sommige sectoren eerder te openen", zei CDA-Kamerlid Joba van den Berg dinsdag tijdens het coronadebat. "Maar dan moeten we die tool wel in de mand hebben."

Van den Berg wilde van het kabinet weten hoe ver het staat met de voorbereidingen van 2G.

In de Tweede Kamer zijn het tot nu toe vooral VVD en D66 die zich uitspreken voor de maatregel. Van Den Berg liet weten dat haar partij "worstelt" met het plan, zonder dat zij zich voor of tegen de maatregel uitsprak.

2G moet dienen als een soort 'waakvlam'

Het kabinet stuurde eind november het wetsvoorstel voor 2G naar het parlement, met de hoop dat die snel erna behandeld zou kunnen worden.

Zo zou het instrument een belangrijk onderdeel kunnen vormen om het land weer open te krijgen als het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen laag zijn. Het dient dan als een "waakvlam", liet het kabinet weten.

Toen liepen de besmettingen nog fors op vanwege de deltavariant. Inmiddels zijn er grotere zorgen over de besmettelijkere omikronvariant.

Daardoor zit het land sinds zondag helemaal op slot. Veel is nog onzeker over hoe deze virusvariant zich in Nederland gaat ontwikkelen, maar de scenario's van het RIVM voorspellen niet veel goeds.

De discussie over hoe de lockdown weer iets versoepeld kan worden, speelt dan ook vooral tegen de achtergrond van deze acute zorgen.

Wetsvoorstel uitgesteld vanwege onvoldoende steun

Het kabinet had behandeling en invoering van 2G al uitgesteld omdat er in de Kamer niet genoeg steun is. Naast het CDA twijfelt ook de ChristenUnie binnen de coalitie over nut en noodzaak van het plan.

Mocht de coalitie het eens worden, zijn de ogen alsnog op de oppositie gericht. VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben namelijk geen meerderheid in de Eerste Kamer. PvdA, GroenLinks en JA21 kunnen ieder de coalitie in de senaat aan een meerderheid helpen, maar deze partijen zijn dat vooralsnog niet van plan.

De wetsbehandeling staat nu voor na de kerstvakantie, in de week van 10 januari, op de agenda.