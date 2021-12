De Tweede Kamerfracties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie kunnen zich vinden in het coalitieakkoord dat is bereikt. Dat maakten partijleiders Mark Rutte (VVD), Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) dinsdag bekend na overleg met hun fracties in Den Haag.

De CDA-fractie is volgens Hoekstra "zeer tevreden" over de voorstellen. Wel zijn er nog een paar punten die hij "onder de arm meeneemt naar de informateurs". Volgens de fractievoorzitter van de christendemocraten gaat het om enkele details.

Hoekstra wilde inhoudelijk niets kwijt over details of onderwerpen. Woensdag na het afsluitende overleg met de informateurs en andere partijleiders worden alle stukken vrijgegeven.

Volgens Kaag was er een "heel positieve ontvangst" en hebben de D66-Kamerleden "vol overtuiging ingestemd".

Rutte IV vestigde record langste formatie na WO II

De onderhandelaars namens VVD, D66, CDA en ChristenUnie werden het maandag eens over een akkoord over een nieuw kabinet. Door het coalitieakkoord kwam er na 271 dagen een einde aan de langste naoorlogse formatie ooit.

Woensdagochtend ontvangen informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees de voorzitters en secondanten van de vier fracties voor hun verslag.