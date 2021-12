De Tweede Kamerfractie van het CDA kan zich vinden in het coalitieakkoord dat is bereikt met VVD, D66 en ChristenUnie. Dat maakte partijleider Wopke Hoekstra dinsdag bekend na een overleg op het partijbureau van de christendemocraten in Den Haag.

De veertienkoppige fractie is volgens Hoekstra "zeer tevreden" over de voorstellen. Wel zijn er nog een paar punten die partijleider "onder de arm meeneemt naar de informateurs". Volgens de fractievoorzitter van de christendemocraten gaat het om enkele details.