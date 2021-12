DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan ging in maart naar zijn werk terwijl hij besmet was met het coronavirus. Drie dagen na zijn positieve test zat de partijleider tegen de regels in bij de installatie van de nieuwe Tweede Kamer, zo meldt Nieuwsuur op basis van whatsappjes die het heeft ingezien.

Op 29 maart kreeg Azarkan een positieve testuitslag, waarna de DENK-fractievoorzitter minstens vijf dagen thuis had moeten blijven, ook zonder klachten. In plaats daarvan was hij twee dagen later op 31 maart fysiek aanwezig in de Tweede Kamer. Azarkan ging die dag eerst naar de installatie van de nieuwe Tweede Kamer en zat daarna bij het debat over de positie van demissionair premier Mark Rutte.

Verschillende bronnen bevestigen aan Nieuwsuur dat er na de verkiezingen van 17 maart een corona-uitbraak was onder politici en medewerkers van DENK. Op 29 maart appte Azarkan dat hij zich "kiplekker" voelde ondanks dat hij besmet was met het coronavirus. "Gisteren getest en positief."

Toen een medewerker reageerde dat hij Azarkans afwezigheid aan de griffie door wilde geven, antwoordden Kamerlid Tunahan Kuzu en Azarkan afwijzend. "Nog niet doen", schreef Azarkan.

Azarkan minder flexibel bij Ollongren

De partijleider en fractievoorzitter stelt zich voor anderen niet zo flexibel op. Toen toenmalig verkenner Kajsa Ollongren op 25 maart corona bleek te hebben, appte Azarkan naar zijn collega-Kamerlid Stephan van Baarle: "Kabinet gaat onverantwoord om met coronaregels."

In de periode dat Azarkan besmet was, heerste de derde coronagolf in Nederland. Winkelen mocht destijds alleen op afspraak, de horeca was dicht en er was een avondklok.

Azarkan wil niet inhoudelijk op de zaak ingaan, maar ontkent het ook niet.