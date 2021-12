Het Centraal Joods Overleg, het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en vier Joodse oorlogsoverlevenden zijn een kort geding gestart tegen Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet. Ze vinden dat de politicus uitlatingen heeft gedaan die beledigend en onnodig kwetsend zijn voor de vermoorde slachtoffers van de Holocaust, overlevenden en nabestaanden. Baudet vergeleek de coronamaatregelen met de Jodenvervolging door de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De eisers vragen de rechter om de vergelijkingen die Baudet maakt tussen de coronamaatregelen en de Holocaust onrechtmatig te verklaren. Ook willen ze dat uitingen van Baudet op sociale media worden verwijderd en dat hij niet langer beeldmateriaal van de Holocaust gebruikt om zijn betoog kracht bij te zetten.

Baudet plaatste eind november via sociale media een bericht waarin hij ongevaccineerden "de nieuwe Joden" noemde en politici en bestuurders die het huidige coronabeleid voorstaan betitelde als "wegkijkende uitsluiters" en "nieuwe nazi's en NSB'ers". In een ander bericht zette hij een foto van een kind dat niet naar een Sinterklaasfeest zou mogen naast een foto van het getto van Lodz met een jongen die op het punt staat gedeporteerd te worden. In een derde bericht plaatste hij een foto van concentratiekamp Buchenwald met daarbij de tekst: "Hoe is het MOGELIJK om nu nog altijd niet te zien hoe de geschiedenis zich herhaalt."

De Joodse organisaties en de nabestaanden van de Holocaustslachtoffers die het kort geding hebben aangespannen stellen dat de vergelijkingen "volledig mank" gaan en dat Baudet op "grove wijze" voorbijgaat aan de emoties die bij slachtoffers en nabestaanden worden opgeroepen. Ze vinden dat Baudet de Holocaust bagatelliseert en zien "na herhaalde waarschuwingen" geen andere weg meer dan bij de rechter om een verbod vragen. De zaak dient op 15 december om 13.30 uur in Amsterdam.

Een dag later moet Baudet zich ook in een andere zaak melden bij de rechter. Hij is samen met Forum-fractievoorzitter van de Eerste Kamer Paul Frentrop en oud-bestuurder Rob Rooken door het gerechtshof Amsterdam opgeroepen om een verklaring af te leggen in een smaadzaak die is aangespannen door zijn voormalige partijgenoot Henk Otten. Hierbij gaat het om een zogenoemde artikel 12-procedure waarbij het hof moet vaststellen of het Openbaar Ministerie moet overgaan tot vervolging. Deze zittingen zijn besloten.

De woordvoerder van Forum voor Democratie reageerde niet op vragen van NU.nl.