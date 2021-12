Het kabinet had met de wijsheid van nu, eerder willen beginnen met de boostercampagne dan 2 november. "We waren eerder gestart als we van de zomer hadden geweten waar we nu staan", zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag tijdens het coronadebat.

De boostercampagne komt erg traag op gang. Nederland bungelt onderaan vergeleken met anderen Europese landen.

Na het advies van de Gezondheidsraad is op 2 november begonnen met de boostercampagne voor alle zestigplussers.

"We hebben onvoldoende op het netvlies gehad dat we in dit scenario terecht zouden komen", zei De Jonge nu. Daarmee doelt hij op de immense druk op de zorg, operaties worden uitgesteld, de ziekenhuisbedden en ic-afdelingen lopen weer vol.

Toch denkt De Jonge niet dat als er eerder was begonnen met boosteren, de druk op de zorg veel minder hoog was geweest. "Dat komt doordat mensen nog niet eens de eerste prik hebben genomen", zei hij over de ongevaccineerden.

Zowel De Jonge als demissionair premier Mark Rutte benadrukten dat zij de adviezen van de Gezondheidsraad hebben opgevolgd.

"De Kamer had het niet geaccepteerd als we zonder advies waren gaan boosteren", zei Rutte.

Rutte en De Jonge hebben begrip voor het feit dat de capaciteit bij de GGD'en niet in één dag weer volledig is opgeschaald. "Dat is een gigantische operatie", zei De Jonge daarover. "De arbeidsmarkt werkt niet zo dat je klaar staat voor een klus waarvan je niet weet wanneer die begint.

Veel chagrijn in Kamer vanwege opstartproblemen

Het kabinet probeert nu uit alle macht om de campagne op stoom te krijgen. De GGD zet volgende week 350.00 prikken en daarna moet er voldoende capaciteit zijn voor 700.000 per week. De Gezondheidsraad adviseert om de boosterprik zes maanden na de tweede prik te zetten.

Dat zou betekenen dat alle zestigplussers rond de jaarwisseling aan de beurt zijn geweest, zei De Jonge.

Maar in de Kamer was veel chagrijn over de opstartproblemen. "In het Verenigd Koninkrijk zijn ze 48 uur na het advies begonnen met boosteren", zei het onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt.

"Je kunt toch niet met droge ogen zeggen dat het goed gaat? Vandaag zijn mensen uit het geboortejaar 1940 aan de beurt. We staan vergeleken met andere landen stijf onderaan", zei D66-Kamerlid Jan Paternotte. "We hadden veel eerder moeten starten."