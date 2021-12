Het demissionaire kabinet ziet af van de mogelijkheid om extra medicatie tegen COVID-19 in te kopen. Het gaat om Ronapreve, dat onlangs door het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) werd goedgekeurd.

Nederland doet wel mee via de Europese inkooproute, maar maakt geen gebruik van de mogelijkheid om daarnaast nog zelf in te slaan. Die deadline is verlopen, laten Haagse bronnen aan NU.nl weten. Er worden meerdere coronamedicijnen ontwikkeld; een aantal daarvan is al goedgekeurd door het EMA.

Ronapreve helpt coronapatiënten van twaalf jaar of ouder die een grote kans op een ernstig verloop van een infectie hebben door bijvoorbeeld een verzwakt immuunsysteem, maar nog geen extra zuurstof nodig hebben. Ook verkleint het de kans dat deze patiënten overlijden. Het medicijn werkt daarnaast preventief, waardoor gebruikers minder vatbaar voor het virus worden.

Ronapreve wordt al in Nederland gebruikt. Patiënten moesten daar toestemming voor geven, vóór de goedkeuring van het EMA. Het is niet duidelijk of Ronapreve ook tegen de nieuwe omikronvariant werkt, de zorgwekkende mutatie van het coronavirus die inmiddels ook in Nederland circuleert.

Deadline is woensdag

Volgens bronnen op het Binnenhof hadden landen tot 1 december - dat is vandaag - de kans om zich in te tekenen voor extra bijbestelling van het medicijn. Daarna zou fabrikant Roche niet meer kunnen garanderen dat er aan de vraag wordt voldaan. Het middel komt naar verwachting begin volgend jaar op de markt.

Als Nederland toch zou besluiten het medicijn bij te bestellen, dan staat het achteraan in de rij.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laat desgevraagd weten dat het al een contract heeft gesloten met een fabrikant van een vergelijkbaar product dat in december wordt geleverd.

Volgend jaar mogelijk geen zware lockdown dankzij coronapil

RIVM-directeur Jaap van Dissel verwacht dat Nederland dankzij coronamedicatie voor het laatst een winter met zware coronamaatregelen krijgt, zei hij onlangs tegen NU.nl. "Het is gunstig, want het gaat er wel aankomen", aldus Van Dissel over de coronapil van farmaceut MSD, die recent ook door het EMA werd goedgekeurd.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) liet op de persconferentie van afgelopen vrijdag weten dat het kabinet overweegt om molnupiravir, zoals de pil van MSD heet, eigenhandig in te kopen. Dat gebeurt naast de Europese inkoopprocedure. "We willen graag over dat middel beschikken", zei de bewindsman.

Hoewel De Jonge alles wil hebben "wat ons uit deze crisis kan helpen", wees hij er ook op dat medicijnen niet "een silver bullet" zijn waarmee de crisis in één klap is opgelost.