Eerste Kamerlid Paul Frentrop van Forum voor Democratie negeert de oproep van partijleider Thierry Baudet om je niet te laten vaccineren. Woensdag zei Frentrop tijdens een debat dat hij zelf wel tegen COVID-19 is gevaccineerd.

"Ik ben geen medicus en ik zou het afraden om medische adviezen op te volgen van welke partijleider dan ook", aldus Frentrop.

Ook wilde hij ondanks een verzoek van senator Maarten Verkerk (ChristenUnie) niet ingaan op het advies van Baudet om niet langer te luisteren naar "klojo's in witte jassen". Frentrop zei niet te willen reageren op dingen die niet in de Eerste Kamer zijn gezegd. "Anders blijf ik aan de gang", aldus het Eerste Kamerlid.

Baudet noemde de coronaprikken vorige week nog "semiverplichte gifinjecties". Via Twitter riep hij mensen eerder al op zich niet te laten vaccineren.

Het is opmerkelijk dat de fractievoorzitter in de Eerste Kamer zijn partijleider tegenspreekt op dit voor FVD belangrijke thema. Frentrop is een oudgediende in de partij. Hij sloot zich eind 2016 aan bij Forum en schreef samen met Baudet het boek De ravage van tien jaar Rutte.

Baudet: 'Wij verschillen van mening over baten van vaccins'

Baudet laat in een reactie weten dat Frentrop een persoonlijke keuze heeft gemaakt. "Die vrijheid heeft iedereen en zoals bekend is FVD een voorstander van maximale vrijheid om te beschikken over het eigen lichaam. Maar inderdaad: wij verschillen van mening over de baten en risico's van de coronavaccins."

De Eerste Kamer praat dinsdag over de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs naar niet-essentiële winkels als kledingwinkels en de niet-essentiële dienstverlening, zoals kapsalons. De Tweede Kamer nam dat wetsvoorstel eerder deze maand aan. Behalve de vier coalitiepartijen zijn ook GroenLinks, PvdA en de Fractie Den Haan voorstander. In de Senaat vormen deze partijen een meerderheid.

De Eerste Kamerfracties hebben demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) veel vragen gesteld. Deze vragen worden later op de dag beantwoord. Het meest wordt getwijfeld over de effectiviteit, uitvoerbaarheid en handhaving van de regel. Het is nog niet duidelijk welke partijen precies voor het wetsvoorstel gaan stemmen. Dinsdagavond wordt er vlak na het debat over gestemd.