Het demissionaire kabinet heeft het lobbyverbod voor ministers en staatssecretarissen aangescherpt, meldt demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) maandag. De eerste twee jaar na hun afscheid als bewindspersoon in het kabinet gaat gelden als afkoelperiode. Daarin gaat een onafhankelijke commissie beoordelen of een nieuwe baan of lobbyfunctie van de voormalig bewindspersoon kan leiden tot belangenverstrengeling.

Oud-bewindspersonen mogen ook niet meer lobbyen bij andere dan hun eigen ministeries waarmee ze zich actief hebben bemoeid. Dat gold eerst alleen voor ministeries en beleidsterreinen waarvoor ze zelf verantwoordelijk zijn geweest.

Ollongren wil strenger zijn omdat de integriteit van voormalige kabinetsleden "boven iedere twijfel verheven" moet zijn. Hier is de laatste tijd "veel te veel discussie" over geweest, zei de minister.

De nieuwe functie van oud-minister van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) Cora van Nieuwenhuizen leidde in september tot ophef. De VVD-minister verliet het kabinet om de nieuwe voorzitter te worden van Energie-Nederland, een brancheorganisatie van oliegiganten en energieleveranciers. De energiesector heeft overlap met haar voormalige beleidsterrein.

Van Nieuwenhuizen nam bovendien ook voor enkele dagen de leiding over van Eric Wiebes op het ministerie van Economische Zaken, waar het energiebeleid onder valt.

Stientje van Veldhoven (D66), voormalig staatssecretaris van I en W, vertrok in juli naar het World Resources Institute. Dat instituut kreeg de afgelopen vijf jaar 1,7 miljoen euro subsidie van haar voormalige ministerie.

De zogenoemde 'lobbypas' van oud-Kamerleden wordt per 1 maart volgend jaar afgeschaft, zo werd begin november bekend. Oud-Kamerleden gaan na hun periode in de Kamer vaak als belangenbehartiger aan de slag. Via de pas zouden ze voordeel hebben ten opzichte van lobbyisten die niet eerder in de Kamer zaten. Dat vond Kamervoorzitter Vera Bergkamp niet eerlijk.