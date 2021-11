Met het oprukkende coronavirus en de stijging van het aantal ziekenhuisopnames (zevenhonderd in de afgelopen twee dagen) lijken hardere maatregelen onafwendbaar. Tegelijkertijd legt forser ingrijpen ook weer een beslag op de grotendeels gevaccineerde maatschappij. Het demissionaire kabinet worstelt opnieuw met de juiste timing van de juiste maatregelen.

De roep vanuit de zorg om eerder en harder ingrijpen wordt steeds luider. Ook verschillende leden van het Outbreak Management Team (OMT) luiden de noodklok. Zij richtten zich allen tot het kabinet, dat eind deze week een knoop doorhakt.

"Aan de talkshowtafels wordt al weken een lockdown besteld. Onderschat de pijn die dat met zich meebrengt niet", zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdagmiddag.

De Jonge, die met een strak gezicht sprak tijdens de korte ontmoeting met de pers, kwam net uit een overleg met demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), demissionair premier Mark Rutte en directeur Jaap van Dissel van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Vrijdag is er weer een persconferentie, een week eerder dan gepland. Op basis van een spoedadvies van het OMT een dag eerder neemt het kabinet mogelijk nieuwe maatregelen.

2G even naar de achtergrond: 'Bigger fish to fry'

OMT-leden waren de afgelopen 24 uur al zeer uitgesproken over wat er moet gebeuren. "Het is écht één voor twaalf. Als wij over tien dagen in dit zwarte scenario zitten, dan is de wereld te klein", zei OMT-lid en voorzitter van de Nederlandse vereniging van ic-artsen Diederik Gommers tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

"Het in stand houden van de huidige maatregelen lijkt niet effectief te zijn om het tij te keren", aldus arts-microbioloog Marc Bonten, ook OMT-lid.

Die omslag in de coronacijfers waar iedereen zo vurig op hoopt, blijft alleen uit. Het is ook nog niet duidelijk of de maatregelen die op 12 november zijn aangekondigd daarvoor voldoende zijn. "De kentering die we willen zien, is nog niet aanstaande", zei De Jonge.

Het omstreden kabinetsplan om 2G-beleid in te voeren is door het recordaantal besmettingen naar de achtergrond geschoven. "Op dit moment hebben we bigger fish to fry dan 2G."

De Jonge: 'De rek is er totaal uit'

Daarom liggen alle opties weer op tafel. Zo werd De Jonge gevraagd naar het opnieuw sluiten van de scholen, met alle schade voor de kinderen van dien. Hoewel de bewindsman niet wilde vooruitlopen op mogelijke maatregelen, is dat wel precies het punt, zei hij.

"De rek is er totaal uit in de zorg, maar de rek is er ook totaal uit in de samenleving. Daarom moet je ook nooit gemakkelijk denken over het nemen van nieuwe maatregelen, want alle maatregelen die je treft zullen ook weer pijn doen in de samenleving."

De zorg moet voor iedereen toegankelijk blijven, dat staat voor De Jonge buiten kijf. Alleen roepen "doe maar een lockdown" is volgens hem niet het juiste antwoord op de crisis.

Juiste timing weet je altijd pas achteraf

De juiste timing van welke maatregelen wanneer het beste zijn, is al anderhalf jaar ingewikkeld. Dat was de reden dat de laatste Catshuissessie op 11 november tot laat in de avond duurde.

"Je kunt altijd de discussie voeren of je een paar dagen eerder extra maatregelen had moeten nemen, of ben je dan weer een week te vroeg?", zei Rutte al op een persconferentie anderhalve week geleden, toen de huidige maatregelen werden aangekondigd.

Het is nu aan het OMT om te kijken of een ombuiging van de stijgende coronacijfers geforceerd moet worden, of dat het huidige regime volstaat. Eén ding weet De Jonge wel zeker, zei hij maandag al: "Je zult altijd pas achteraf kunnen kijken: zijn de goede dingen gedaan op het goede moment?"