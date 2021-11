Alle ogen zijn deze week gericht op de coronacijfers. Met opnieuw meer dan twintigduizend positieve coronatests op dinsdag lijken extra maatregelen onvermijdelijk. De meest betrokken bewindspersonen worden woensdag bijgepraat door OMT-voorzitter Jaap van Dissel. Formeel staat de persconferentie nog op vrijdag 3 december gepland, maar deze wordt mogelijk vervroegd.

Het kabinet hoopte dat de "harde klap" (de vervroegde sluiting van horeca en winkels) deze week zou leiden tot een daling van het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames. Maar vooralsnog ziet het RIVM slechts een beperkt effect van de maatregelen.

Ook maakt het RIVM zich zorgen of de gewenste gedragsverandering, waartoe demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag opriepen, er nog wel komt.

Diederik Gommers, OMT-lid en voorzitter van de Nederlandse vereniging van ic-artsen, luidde dinsdagavond zelfs de noodklok. "Het is écht één voor twaalf. Als wij over tien dagen in dit zwarte scenario zitten, dan is de wereld te klein." Hij wil woensdag nog met de OMT-leden samenkomen als de cijfers opnieuw tegenvallen.

"Het in stand houden van de huidige maatregelen lijkt niet effectief te zijn om het tij te keren", zei arts-microbioloog Marc Bonten (ook OMT-lid) dinsdagavond bij Nieuwsuur. Volgens hem moet de politiek verantwoordelijkheid nemen. Code zwart willen voorkomen, geen harde maatregelen durven nemen en wegblijven van meer vaccinatiedrang gaan volgens de arts niet samen.

Voltallige oppositie wil actie van het kabinet

Bijna de voltallige oppositie riep het kabinet vorige week al op om met goed onderbouwde maatregelen te komen die het virus echt indammen.

De PvdA wil bijvoorbeeld nog niet over 2G-beleid praten zolang het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames zo groot blijven en de testcapaciteit niet op orde is. "Het kabinet klunst", zei PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. De sociaaldemocraten, die voor een meerderheid in de Eerste Kamer nodig zijn, pleiten daarom nu voor een harde lockdown.

De strategie van het kabinet is om met de huidige maatregelen voor 3 december het tij te keren. Daarna moet de uitbreiding van de coronapas naar de werkvloer, de niet-essentiële winkels en het hoger onderwijs samen met 2G-beleid voor onder meer de horeca, evenementen en cultuur het virus onder controle houden.

Maar het aantal ziekenhuis- en ic-opnames stijgt. Van maandag tot dinsdag zijn er 349 coronapatiënten binnengebracht op verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen, het grootste aantal sinds 29 december vorig jaar. Zo neemt de druk op het kabinet om de persconferentie die op 3 december gepland staat te vervroegen steeds verder toe.