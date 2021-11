Het kabinet gaat geen coronamaatregelen intrekken of versoepelen als tegenstanders van het beleid geweld gebruiken. "Dat zou heel gek zijn. Dan gaan we toegeven aan misdadigers, terwijl we gewoon corona moeten bestrijden", benadrukte demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) maandag tijdens een persmoment in Den Haag.

De minister werd gevraagd naar zijn reactie op de coronarellen van afgelopen vrijdag en de ongeregeldheden in meerdere steden die in het weekend volgden.

Grapperhaus benadrukt dat het overgrote deel van de Nederlanders die tegen het kabinetsbeleid zijn, zich gewoon aan de spelregels houdt. Volgens hem probeert "een heel klein deel" het beleid met geweld te saboteren. Hij spreekt van "georganiseerde groepen", maar ging daar niet verder op in.

De bewindsman wil ook bekijken of relschoppers eerder gestraft kunnen worden na bijvoorbeeld het afkondigen van een noodbevel.

Met die maatregel worden mensen aangespoord om een bepaald stadsgebied te verlaten. Tevens kan de Mobiele Eenheid (ME) worden ingezet om een gebied te ontruimen, maar daarbij worden zij vaak geconfronteerd met personen die willen blijven. "Mensen proberen misbruik te maken van de rechtsstaat, van ons geduld en onze beheersing", vervolgt Grapperhaus.

Vrijdag liep een protest tegen de mogelijke invoering van het 2G-beleid in Rotterdam volledig uit de hand. Het aantal demonstranten groeide snel en er ontstond een grimmige sfeer. Politieauto's werden in brand gestoken en hulpdiensten werden bekogeld.

Agenten besloten vervolgens gericht op relschoppers te schieten, omdat zij zich in het nauw gedreven voelden. Zaterdag- en zondagavond was het in meerdere andere steden onrustig.