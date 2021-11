Vooralsnog komen er geen nieuwe coronamaatregelen, maar de komende dagen en weken worden cruciaal. Vooral de (basis)regels moeten beter nageleefd worden. Als dat niet gebeurt, wordt het zogeheten weegmoment van 3 december mogelijk vervroegd, maakten demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zojuist bekend.

Het piept en kraakt in de zorg door de fors oplopende aantallen coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de ic's. Een keerpunt is ondanks de recent genomen maatregelen nog niet in zicht. Tegelijkertijd waren er in het weekend verspreid over het land hevige rellen tegen de coronamaatregelen.

Rutte noemt de situatie in de ziekenhuizen "nog steeds heel spannend". Volgens De Jonge is echter nog geen sprake van code zwart, waar de zorg meermaals voor heeft gewaarschuwd. "Daar zijn we nog ver vandaan. Maar we volgen de situatie in de ziekenhuizen nauwlettend."

De bewindslieden hamerden vooral op het naleven van de bestaande regels. "We moeten de komende dagen een kentering in de naleving zien", aldus Rutte. Als die omslag uitblijft, neemt het kabinet mogelijk eerder dan 3 december een besluit over eventuele nieuwe coronamaatregelen.

De effecten van eerder genomen maatregelen zouden deze week zichtbaar moeten worden, maar volgens Rutte vreest het OMT dat de huidige regels onvoldoende worden nageleefd. OMT-lid Marion Koopmans vertelde zondag in het televisieprogramma Buitenhof dat de mobiliteitscijfers ondanks het thuiswerkadvies nog niet de gewenste daling vertonen.

Hubert Bruls, voorzitter van de Veiligheidsraad, zinspeelde in Buitenhof op een hele winter in lockdown als de naleving van de maatregelen "niet fundamenteel verandert in combinatie met een daling van het aantal nieuwe besmettingen".