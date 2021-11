Vooralsnog komen er geen nieuwe coronamaatregelen, maar de komende dagen en weken worden cruciaal. Vooral de basisregels moeten beter nageleefd worden. Als dat niet gebeurt, dan wordt het zogeheten weegmoment van 3 december mogelijk vervroegd, maakten demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag bekend.

"De basismaatregelen worden nog steeds onvoldoende nageleefd", zei Rutte. "Als we niet eerder dan 3 december een besluit te nemen, dan is het heel belangrijk dat we de komende dagen een kentering zien in het naleven van die basismaatregelen."

De premier herhaalde nog maar eens dat het testen en thuisblijven bij klachten, zoveel als mogelijk thuiswerken en de afstandsregel de belangrijkste zijn.

Het kabinet houdt de naleving van de maatregelen die op 12 november werden afgekondigd de komende dagen nauwlettend in de gaten. Als die naleving en vervolgens de ziekenhuiscijfers de verkeerde kant op gaan, dan wordt er eerder dan 3 december gekeken of er meer maatregelen nodig zijn.

"Als er in de ziekenhuizen een ontwikkeling is die ons niet bevalt, dan zullen we onmiddellijk ingrijpen", aldus de premier. Hij noemde de situatie die situatie "nog steeds heel spannend".

De Jonge: 'Liever geen lockdown vanwege grote schade'

Afgelopen vrijdag zag het OMT nog geen reden om extra maatregelen te adviseren, maar vroeg het kabinet wel te benadrukken dat de huidige regels beter nageleefd moeten worden. Aankomende vrijdag komt een nieuw advies.

Bij mogelijk extra maatregelen moet gedacht worden aan verdere aanscherping van de sluitingstijden en de groepsgrootte, zei De Jonge.

"Dat zijn lockdown-achtige maatregelen die we liever niet nemen, omdat de schade ook heel groot is. Je besluit niet uit voorzorg tot een lockdown, je moet dan zeker weten dat we deze week geen kentering zien", aldus de bewindsman.

Het bleef dus bij een ferme waarschuwing vanuit het kabinet, ondanks de fors oplopende aantallen coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de ic's.

Die waarschuwing was zondag ook te horen in het televisieprogramma Buitenhof van OMT-lid Marion Koopmans en Veiligheidsraad-voorzitter Hubert Bruls. Bruls sprak van een mogelijke lockdown tijdens de hele winter als de maatregelen niet beter opgevolgd worden en het aantal nieuwe besmettingen snel daalt.