Demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) wil dat zware criminelen in de toekomst vaker per videoverbinding voor de rechter verschijnen. Op die manier hoeft de politie niet telkens een grote hoeveelheid middelen in te zetten om hen van de cel naar een rechtbank te verplaatsen.

Ook wil Dekker dat advocaten alleen nog maar in duo's langsgaan bij gedetineerden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI).

Vorige maand werd de neef van Ridouan T. opgepakt, die hem bijstond als advocaat. Omdat de advocaat tijdens zijn bezoeken alleen was met T., kon de crimineel via zijn neef "vrijelijk communiceren met de buitenwereld", zo stelde het Openbaar Ministerie (OM) eerder.

Het toezicht gaat op advocaten gaat over van een lokale deken naar een centraal orgaan. Daarmee wil de minister het toezicht op de beroepsgroep versterken. Dekker vindt verder dat advocaten geen cliënten zouden moeten bijstaan met wie ze een nauwe persoonlijke of familieband hebben. De minister roept de Nederlandse orde van advocaten op hierover het gesprek aan te gaan.

Kamer moet nog akkoord gaan met plannen

Het wetsvoorstel moet nog door de Kamer worden behandeld. De plannen zijn maandag naar de Kamer gestuurd.

Dekker wil naar eigen zeggen voorkomen dat verdachten met elkaar kunnen communiceren. "Deze buitengewone groep gedetineerden vraagt om een buitengewone aanpak", aldus de minister. De zwaarste criminelen zitten in de EBI in Vught. Hier komt een videovoorziening zodat de gevangenen in het cellencomplex niet meer naar de rechtbank vervoerd hoeven te worden.

Verder kondigt de minister aan dat De Bunker in Amsterdam Osdorp wordt vervangen door een zwaarbeveiligde zittingslocatie in Lelystad. Eerder werd al aangekondigd dat er in Vlissingen een nieuwe EBI wordt gebouwd, die in 2028 gereed moet zijn. In het Justitieel Complex Schiphol komen extra beveiligde cellen zodat verdachten hier kunnen overnachten.