CDA'er Esther de Lange stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van het Europees Parlement (EP). De 46-jarige delegatieleider van het CDA in het EU-parlement, tevens vicevoorzitter van de EVP-fractie, de Europese christendemocraten in het EP, heeft dat zondag in een brief aan de fractie bekendgemaakt.

Kandidaten hebben tot maandag 12.00 uur de tijd zich aan te melden. De Lange is volgens ingewijden een grote kanshebber. Ze is tweede in rang bij de EVP, en veel Europarlementariërs zien ook graag een vrouw als voorzitter.

Een van haar grootste rivalen is de vicevoorzitter van het parlement, haar Maltese fractiegenoot Roberta Metsola, die zich al kandidaat heeft gesteld.

Woensdag stemt het EVP over wie de partij naar voren schuift om de huidige voorzitter, de Italiaanse sociaaldemocraat David Sassoli, begin volgend jaar op te volgen.