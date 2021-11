Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil met fracties in gesprek over de omgangsvormen in het debat. Uitlatingen van Kamerleden van Forum voor Democratie (FVD) vormen de aanleiding. Zo ging FVD'er Pepijn van Houwelingen woensdag "over de schreef", aldus Bergkamp.

"Bedreigingen en intimidaties zijn - in welke vorm dan ook - uit den boze", aldus de Kamervoorzitter. "In de plenaire zaal vind ik het ontoelaatbaar. Hier moeten we een grens trekken."

Het komt wel vaker tot harde botsingen tussen D66 en Forum voor Democratie over het coronabeleid, maar woensdag liep het uit de hand. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma voelde zich bedreigd door Van Houwelingen.

Die laatste zei in het verhitte debat tegen Sjoerdsma: "En uw tijd komt nog wel. Er komen tribunalen!" Het D66-Kamerlid wilde daarop niet meer verder met zijn inbreng en vroeg de voorzitter of ze wilde ingrijpen. "Dat zijn allemaal dreigementen. Ik vind het er niet fraaier op worden", reageerde VVD'er Ockje Tellegen, die tijdens dat debat voorzitter was.

Na een korte schorsing nam Van Houwelingen opnieuw het woord. Hij zei dat zijn opmerking niet persoonlijk was bedoeld. Maar verklaarde ook dat als het zover komt, Sjoerdsma "wellicht een van de velen is die tegen die tijd in aanmerking komen" om voor een tribunaal te verschijnen.

Daarop greep voorzitter Tellegen opnieuw in, waarna werd besloten drie kwartier lunchpauze te nemen om zo de gemoederen te bedaren. Tijdens de pauze vroeg de voorzitter of Van Houwelingen zijn woorden kon nuanceren. Het FVD-Kamerlid was daartoe bereid en verklaarde dat zijn woorden "nooit bedoeld waren als een of andere vorm van dreigement" richting Sjoerdsma of wie dan ook.

Eerder deze week ook al botsing

Forum voor Democratie botst geregeld met andere partijen, omdat leden van de partij vergelijkingen maken tussen de situatie in de Tweede Wereldoorlog en het coronabeleid van het demissionaire kabinet.

FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren zei eerder deze week "enorm trots" te zijn op aanhangers van zijn partij die Volt-Kamerlid Nilüfer Gündogan vervelende e-mails sturen vanwege haar bijdrage aan de coronadebatten. Gündogan beklaagde zich in een debat over intimiderende e-mails die zelfs haar moeder zou ontvangen.

Van Meijeren zei juist blij te zijn met de achterban en dat die alles op alles zet "om mevrouw Gündogan ervan te overtuigen dat ze met haar absurde beleid moet stoppen".