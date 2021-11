Als de coronapas ook verplicht wordt in niet-essentiële winkels, moet volgens de CU en VVD waar mogelijk als alternatief de 1,5 meter afstand gelden. De minister van Volksgezondheid moet bepalen waar dit mogelijk is.

De Tweede Kamer debatteert woensdag over het verplicht stellen van de coronapas bij niet-essentiële winkels en dienstverleners.

Verschillende Kamerleden hebben veel zorgen over een wetsvoorstel van demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Het is namelijk nog niet duidelijk per wanneer, voor hoelang en waar je precies een toegangsbewijs nodig hebt. De Jonge kan dit - zolang de wet van kracht is - later apart regelen via lagere wetgeving: een zogeheten ministeriële regeling.

D66-Kamerlid Jan Paternotte: "Gaan we bij elke winkel vragen om een coronatoegangsbewijs? De kans op besmetting is bij een kapper of een sauna groter dan bij een winkel waar mensen snel doorheen lopen."

ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker wil dat in de wet wordt opgenomen dat de minister moet nagaan of ondernemers op een andere manier dan met de coronapas de veiligheid van hun klanten kunnen waarborgen. Zoals met de verplichte 1,5 meter afstand.

'Wat is de minister nou precies van plan?'

In een toelichting op het wetsvoorstel schrijft De Jonge dat maatwerk mogelijk is. Zo kan hij apart regelen dat de pas alleen in bepaalde regio's verplicht wordt of alleen voor bepaalde soorten winkels. Maar verschillende Kamerleden vinden dat niet genoeg.

"Wat is de minister nou precies van plan? Daar zit voor mijn fractie wel een zorg", zegt Bikker (CU). VVD-Kamerlid Aukje de Vries vraagt zich bovendien af hoe de bewindsman regionaal maatwerk wil leveren: "Op basis van de vaccinatiegraad of op basis van het aantal besmettingen?"

Als wet wordt aangenomen, gaan de maatregelen niet direct in

De Tweede Kamer stemt donderdag over het wetsvoorstel en de aanpassing van CU en VVD. Als een meerderheid voor de wet stemt, betekent dit niet dat die ook meteen ingaat. Het is een middel dat eventueel ingezet kan worden.

"We gaan er als Kamer uiteindelijk ook nog weer over of het definitief wordt ingezet", zei De Vries (VVD) daarover.

Kamer behandelt nog drie wetsvoorstellen: De uitbreiding van de huidige 3G-coronapas naar het hoger onderwijs.

De uitbreiding van de huidige 3G-coronapas naar de werkvloer.

De invoering van 2G-coronapas (alleen voor gevaccineerde en genezen mensen) voor niet-essentiële locaties.