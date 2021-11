VVD en CDA hebben eind september al samen een eerste versie van een regeerakkoord geschreven. Dat blijkt uit een geheim formatiedocument dat ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers per ongeluk in een trein achterliet.

Het document werd door iemand in de trein gevonden, waarna het in handen van de Volkskrant kwam. Segers gaf op Twitter toe dat hij degene was die het had laten liggen.

In het document omschrijven VVD en CDA de hoofdlijnen van een regeerakkoord. Daarin pleiten zij onder meer voor forse maatregelen om de woningnood te bestrijden, een ambitieus klimaatbeleid en een miljardenfonds voor het uitkopen van boeren.

De twee partijen zochten in het conceptakkoord nadrukkelijk toenadering tot D66, in een poging de impasse in de formatie te doorbreken. In het stuk zou staan dat VVD en CDA "oprecht geprobeerd [hebben] ook het politieke programma van D66 recht te doen".

De formatie zat maandenlang vast, mede doordat D66 lange tijd niet nogmaals met ChristenUnie in een kabinet wilde stappen. D66-leider Sigrid Kaag zei eind september echter toch weer met de christenen te willen praten. Momenteel is een voortzetting van de vorige coalitie (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) de meest voor de hand liggende optie voor een nieuw kabinet.

Informateur Remkes vindt document niet meer relevant

Volgens informateur Johan Remkes is het gevonden document niet meer van invloed op het huidige formatieproces. "De relevantie ontgaat mij eerlijk gezegd een klein beetje", zei Remkes woensdag voorafgaand aan de gesprekken met zijn collega-informateur Wouter Koolmees en de formatieteams van VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

"Dit is een stuk uit de vorige fase van de formatie. En het is het resultaat van twee fracties die wat aan elkaar gesnuffeld hebben. En zoals u weten zitten er nu vier fracties met elkaar om tafel. Deze episode is weer helemaal blanco."

Remkes verwijt Segers niet dat hij het document vergat in de trein. "Dat kan iedereen gebeuren. Mensen vergeten wel vaker dingen in de trein. Dat is mijzelf ook weleens overkomen." VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte noemde het "ontzettend lullig" en stelde eveneens dat "dit soort dingen kunnen gebeuren".

Volgens Koolmees zal het vergeten van het stuk in de trein woensdag wel besproken worden aan de formatietafel. De partijleiders en hun secondanten overleggen dan in Den Haag met de informateurs. Later deze week wordt weer gesproken op een landgoed in Hilversum.