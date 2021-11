Een meerderheid in de Tweede Kamer voor de invoering van 2G-beleid, waarbij ongevaccineerden geen geldige QR-code meer krijgen, lijkt ver weg. Het demissionaire kabinet bereidt wetgeving voor, maar dat kan vooralsnog alleen op goedkeuring van de VVD en D66 rekenen.

"We staan voor moeilijke beslissingen. Er zijn ook geen makkelijke oplossingen meer", zei VVD-Kamerlid Aukje de Vries dinsdag tijdens het debat over de nieuwste maatregelen.

De Vries vindt het te verdedigen om gevaccineerden of mensen die van COVID-19 zijn genezen "ietsje meer ruimte" te geven. Het alternatief - dat gevaccineerden met zware maatregelen te maken krijgen - vindt de VVD'er "veel erger".

Jan Paternotte (D66) had het over een "keuze waarvoor we eigenlijk niet willen staan". Liever wil hij een hogere vaccinatiegraad, sneller 'boosteren', een betere naleving van de basisregels en betere handhaving van bestaande regels.

Die luxe is er echter niet nu de coronacijfers in recordtempo oplopen. De invoering van 2G noemt Paternotte dan ook een "noodgreep".

Voor steun wordt er buiten de beoogde coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie vooral gekeken naar de PvdA. De sociaaldemocraten zijn in de Eerste Kamer nodig voor een meerderheid. Die troef heeft GroenLinks ook, maar Kamerlid-Lisa Westerveld liet weten niets in 2G te zien.

"Samen zouden we corona onder controle krijgen, en wanneer we nu mensen moeten uitsluiten van het publieke leven, dan moet daar een waanzinnig goede onderbouwing aan ten grondslag liggen", zei Westerveld. Ook andere oppositiepartijen, zoals SP, PVV, FVD, SGP, DENK en BBB, zijn tegen.

CU en CDA twijfelen over 2G-maatregelen

Binnen de coalitie is er echter ook verdeeldheid. Het CDA liet weten te worstelen. Kamerlid Joba van den Berg wil "alternatieven" van het kabinet. "Er is geen makkelijke keuze en geen keuze zonder pijn", aldus Van den Berg.

Ook de ChristenUnie geeft nog geen uitsluitsel en heeft "principiële bezwaren" tegen 2G, maar met de oplopende cijfers moet er wel iets gebeuren, zei ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker.

Zij opperde maandag een alternatief plan om "op de lange termijn" 1G-beleid uit te rollen, waarbij gevaccineerden én ongevaccineerden alleen toegang tot winkels en andere locaties krijgen met een negatieve coronatest.

OMT komt met speciaal advies over 2G

Het kabinet hoopt eind deze week de wet die 2G mogelijk maakt naar de Kamer te sturen. Er zal vooral worden uitgekeken naar de adviezen over 2G van de Raad van State en het OMT. PvdA'er Attje Kuiken zal haar steun zwaar daarvan laten afhangen, zei ze dinsdag.

Vrijdag werden nieuwe maatregelen afgekondigd vanwege het sterk stijgende aantal besmettingen en ziekenhuis- en ic-opnames.

De komende drie weken moeten onder andere de horeca en winkels eerder sluiten, is er een bezoekersnorm van vier personen per dag en geldt het thuiswerkadvies weer.

Daarna wil het kabinet de opmars van het virus beteugelen met de uitbreiding van de coronapas naar niet-essentiële winkels en de werkvloer en met 2G-beleid.