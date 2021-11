Het demissionaire kabinet is het donderdagmiddag nog niet eens geworden over de te nemen coronamaatregelen. Het overleg is in de avond hervat, melden ingewijden in Den Haag. Daardoor is het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter van een veiligheidsregio zijn naar vrijdagochtend verplaatst.

Op het Catshuis spraken de betrokken ministers donderdag over de stijgende besmettingscijfers en de ziekenhuisbezetting. Jaap van Dissel praatte de bewindslieden bij over het jongste advies van het Outbreak Management Team (OMT), dat een dag eerder heeft vergaderd.

Volgens bronnen oppert het OMT onder meer de horeca vroeger dicht te laten gaan en theaters en bioscopen te sluiten. Ook een 2G-maatregel, waarbij alleen nog gevaccineerde en recent herstelde mensen een QR-code kunnen krijgen, zou op tafel liggen.

De discussie op het Catshuis verliep volgens ingewijden eerder op de dag moeizaam. Vanwege het grote aantal nieuwe besmettingen is het inmiddels erg moeilijk vast te stellen waar mensen zijn aangestoken. Dat maakt het ook moeilijker om nieuwe maatregelen te onderbouwen.

Een betrokkene sprak van "enorme verdeeldheid". Er zijn flinke zorgen over het draagvlak voor nieuwe maatregelen en hoeveel nog kan worden gevraagd van mensen die zich hebben laten vaccineren. Zij zijn verhoudingsgewijs maar verantwoordelijk voor een klein deel van de ziekenhuisopnames.

Demissionair premier Mark Rutte wilde alleen kwijt dat het gaat om "ingewikkelde vraagstukken". Over welke maatregelen op tafel liggen, zei hij niets. "Ik wil alles in één keer goed neerzetten, dat doen we in de persconferentie."

Herinvoering 1,5 meter afstand duurt langer dan bioscopen sluiten

De vraag is wat voor maatregelen het kabinet op korte termijn kan nemen. 1,5 meter afstand weer verplichten kan bijvoorbeeld niet van de ene op de andere dag, omdat daar een wetswijziging voor nodig is. Hetzelfde geldt voor de toepassing van het coronatoegangsbewijs op meer plekken dan nu het geval is.

Dan blijven maatregelen over als een vroegere sluiting van de horeca, placering of het sluiten van bepaalde sectoren. Het onderwijs lijkt volgens ingewijden vooralsnog buiten schot te blijven.

Nadat het overleg 's middags was afgebroken, werd duidelijk dat een recordaantal nieuwe besmettingen is geregistreerd. In het afgelopen etmaal zijn meer dan zestienduizend mensen positief getest op het coronavirus.

Het Veiligheidsberaad met burgemeesters en demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is verplaatst van donderdag naar vrijdagochtend. De burgemeesters zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van de coronamaatregelen. Zij bespreken of de aangescherpte maatregelen die het kabinet vrijdagavond wil bekendmaken uitvoerbaar zijn. Soms leidt dat overleg nog tot aanpassingen van het beleid.

Cruciale week vanwege hoge besmettingscijfers

Deze week testten dagelijks gemiddeld 12.341 mensen positief op het coronavirus. Ook de druk op ziekenhuizen is toegenomen. Vanwege de grote aantallen coronapatiënten in de ziekenhuizen moeten operaties en behandelingen van andere patiënten wederom worden uitgesteld.

De nieuwe maatregelen worden vrijdagavond door Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) toegelicht op een persconferentie.