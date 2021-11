GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen dat er net als vorig jaar een tijdelijk vuurwerkverbod komt om de zorg tijdens de coronacrisis te ontlasten. Uit cijfers van de laatste jaarwisseling blijkt dat de zorg het een stuk rustiger had doordat er geen consumentenvuurwerk mocht worden afgestoken. De partijen vinden het daarom onbegrijpelijk dat het demissionaire kabinet niet al duidelijkheid geeft voor de komende jaarwisseling, laten ze donderdag weten aan NU.nl.

"Het is toch idioot dat we hier opnieuw voor moeten pleiten", zegt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld.

Ze begrijpt ook niet dat het kabinet woensdag eerst nog advies hierover aan het Outbreak Management Team (OMT) heeft gevraagd. "Alsof het OMT in deze coronacrisis niets beters te doen heeft. Zij hebben het knetterdruk."

"Het kabinet verschuilt zich achter de brede rug van het OMT. Kom nu met een verbod. Wacht niet te lang", vult Partij voor de Dieren-Kamerlid Frank Wassenberg aan.

Bovendien zijn er volgens hem helemaal geen onderzoeken en adviezen meer nodig. "Een vuurwerkverbod helpt de zorg te ontlasten, dat hebben we het afgelopen jaar in de praktijk kunnen zien. Ik heb verder geen onderzoek nodig."

Een vuurwerkverbod ligt op dit moment op tafel tijdens besprekingen van het kabinet over mogelijke coronamaatregelen in het Haagse Catshuis.

Vorig jaar minder druk op zorg, politie en brandweer

Het kabinet kondigde precies een jaar geleden na de eerste oproep van GroenLinks en PvdD een algeheel vuurwerkverbod af om de druk op de zorg en de handhaving te verlichten. Ook toen was er sprake van overbelaste ziekenhuizen als gevolg van de coronacrisis.

Uit een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling door VeiligheidNL, gebaseerd op cijfers van de spoedeisendehulpafdelingen van ziekenhuizen en de huisartsenposten, bleek dat het aantal vuurwerkslachtoffers met 70 procent was gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.

De politie kreeg een kwart minder geweldsmeldingen binnen en ook de brandweer hoefde minder (10 procent) uit te rukken voor jaarwisselinggerelateerde branden.

Alle argumenten voor het vuurwerkverbod van vorig jaar gelden nog steeds, zeggen de Kamerleden. "Je zou denken dat het kabinet dit al lang zou hebben aangekondigd. Dan schep je ook duidelijkheid voor de vuurwerkverkopers. Zij hebben recht op compensatie als zij al kosten hebben gemaakt", zegt Westerveld.

Wassenberg: "Demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid schreef vorig jaar dat de zorgmedewerkers, de hulpverlening en de politie toen al maanden boven hun macht werkten. Dat is alleen maar erger geworden."

Geen verbod op vuurwerk- en lichtshows

Het is de partijen natuurlijk ook te doen om het beschermen van de natuur en de dieren: er werd vorig twee derde minder fijnstof gemeten door het RIVM en dieren raken gestrest door het harde geluid van knalvuurwerk dat al dagen voor Oud en Nieuw wordt afgestoken, maar met enkel die argumenten kregen ze de Kamer in het verleden niet mee.

Een meerderheid van de Kamer stemde begin dit jaar tegen een oproep van GroenLinks en PvdD om vuurwerk ook dit jaar weer te verbieden. VVD, PVV, CDA, D66 en Forum voor Democratie zagen hier toen niets in. Ook PvdA stemde destijds niet voor, maar Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop liet woensdag via Twitter weten dat het ook wat de PvdA'er betreft afgelopen moet zijn. "Kap er gewoon mee", aldus De Hoop.

Overigens zijn GroenLinks en PvdD niet tegen vuurwerkshows die door gemeenten worden georganiseerd. "Dat is een prima alternatief , want je hebt het dan volledig in eigen hand", zegt Wassenberg. Lichtshows zijn wat Westerveld betreft een nog betere optie.