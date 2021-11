De Tweede Kamer wil geen coronatoegangsbewijs invoeren bij amateursporten in de buitenlucht. Dat bleek woensdag tijdens het debat over de aanscherping van de coronamaatregelen. Het demissionaire kabinet zal later op de dag reageren op de kritiek uit de Kamer.

Het demissionaire kabinet kondigde dinsdagavond op de persconferentie onder meer aan dat alle volwassenen die een sportcomplex betreden, vanaf zaterdag in het bezit zouden moeten zijn van een coronapas. Maar dat deze en andere maatregelen er daadwerkelijk komen, is nog niet zeker. Pas als de Tweede Kamer ermee instemt, worden de nieuwe coronaregels ingevoerd.

"Het Veiligheidsberaad zegt dat het niet handhaafbaar is, en het OMT adviseert het ook niet echt. Hoe zit dat?", vroeg VVD-Kamerlid Aukje de Vries over de coronapas bij amateursporten in de open lucht. Ze refereerde aan het advies van het OMT waarin staat dat het gebruik van de coronapas gebruikt moet worden "bij sportbeoefening (vanaf achttien jaar), met name daar waar het binnensport betreft, waaronder ook sportscholen".

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, vroeg woensdagochtend al aan de Kamer om nog eens goed te kijken naar de plannen voor de amateursport. Hij noemde het "heel erg complex". Volgens hem is handhaving en controle erg lastig, omdat niet elk sportpark is afgesloten zoals binnenlocaties dat wel zijn.

"De burgemeesters hebben via Bruls aangegeven dat dit lastig uitvoerbaar is. Ik snap daar wel iets van en hoor graag hoe het kabinet dat voor zich ziet", zei Jan Paternotte van D66. Ook CDA-Kamerlid Joba van den Berg heeft twijfels bij het plan. "We hebben met name moeite met de buitensport. Sporten is goed voor de gezondheid en verbindt mensen."

Meerderheid Kamer steunt (los van buitensport) plannen voor coronapas

VVD, D66 en het CDA steunen wel de andere maatregelen die het kabinet dinsdagavond aankondigde. Ook PvdA schaart zich achter het pakket. "Nieuwe maatregelen zijn nodig om een horrorwinter te voorkomen", zei Kamerlid Attje Kuiken. Maar ze voegde toe: "Alles valt en staat bij handhaving. Bruls gaf al aan dat ze de amateursport niet gaan handhaven. Ik zou de minister dan ook willen oproepen: 'Haal deze dan meteen maar uit het pakket, dat scheelt weer een motie.'"

Dat de PvdA het kabinet steunt, komt niet uit de lucht vallen. De partij gaf samen met eenmansfractie-Den Haan in september steun aan het kabinet voor het invoeren van de coronapas. De rest van de oppositie én de ChristenUnie stemden tegen.

Toch lijkt het erop dat de ChristenUnie dit keer wel achter het kabinetsbeleid staat. "We vonden de invoering destijds niet passend en we vroegen om een alternatief, maar er is een andere keuze gemaakt. Desondanks zien we de besmettingen nu toenemen en vooral de zorg piepen en kraken. Dat plaatst ons voor een nieuwe afweging", zei Kamerlid Mirjam Bikker.

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld was opnieuw kritisch op de inzet van de coronapas. Ze wil van het kabinet meer informatie over de effectiviteit van de maatregel.

Oppositiepartijen, zoals DENK, SP, PVV, FVD, SGP en JA21, zijn sowieso geen voorstander van de coronapas. Zij hebben hier eerder al tegen gestemd.