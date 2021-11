Er is opnieuw een dringend advies om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Daarnaast neemt het kabinet op 12 november mogelijk nog meer coronamaatregelen, als de situatie de komende tien dagen blijft verslechteren. Dat vertelde demissionair premier Mark Rutte dinsdagavond op een speciaal ingelaste coronapersconferentie.

Rutte sprak van een lastige boodschap. "We moeten meer van mensen vragen nu de ziekenhuisopnames weer oplopen."

De premier erkende dat het lastiger wordt om maatregelen te volgen. "En dat merken we allemaal: de rek is eruit." Rutte vindt het jammer dat "een groep Nederlanders" tegen alle coronamaatregelen is. Het merendeel van de Nederlandse bevolking zou voorstander zijn van de meeste maatregelen.

Volgens Rutte houdt het kabinet "verdergaande coronaregels" achter de hand, voor het geval dat Nederlanders zich niet snel voorzichtiger gaan gedragen.

'Het eigen gedrag blijft cruciaal'

"We leven in een land van vrije keuze, waar niemand buitengesloten mag worden. Maar we hebben wel een groot probleem te pakken, dat we alleen samen kunnen oplossen", aldus Rutte.

Hij hamerde op het belang om de basismaatregelen na te leven. "Het eigen gedrag blijft cruciaal. Blijf thuis met klachten en laat je testen. Was je handen, schud geen andere handen en geef geen knuffels. Hoest in je elleboog en zorg voor frisse lucht."

Om de oplaaiing van het coronavirus te stoppen, neemt het kabinet extra maatregelen. Zo wordt - zoals eerder al bekend werd - de coronapas op meer plekken verplicht en keert de mondkapjesplicht op veel extra locaties terug. Daarnaast moeten werknemers de helft van hun werkweek weer thuis proberen te werken.

RIVM verwacht 500 coronapatiënten op ic's bij piek coronagolf

Het RIVM houdt volgens Rutte rekening met meer dan vijfhonderd coronapatiënten op de ic's tijdens de piek van de huidige coronagolf.

RIVM-topvrouw Aura Timen vertelde aan NU.nl dat de hoogte van de piek mede afhankelijk is van de dinsdagavond getroffen maatregelen én het gedrag van de Nederlanders.