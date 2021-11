De grote problemen bij de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst speelden een rol bij de uithuisplaatsing van kinderen van de zogenoemde toeslagenouders. Financiële problemen zijn officieel geen reden om kinderen uit huis te plaatsen, maar kunnen wel een stapeling van problemen in gang zetten dat zo'n ingrijpende maatregel moet worden genomen, erkende demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) maandag.

Schulden zijn een "belangrijke risicofactor" voor oplopende problemen, zei Dekker tijdens een debat in de Tweede Kamer. "Meer stress, meer spanningen en een stapeling van problemen die wel kunnen leiden tot uithuisplaatsing van kinderen."

Vorige maand werd bekend dat er tussen 2015 en 2020 1.115 kinderen van toeslagenouders uit huis zijn geplaatst. Van hen zijn er nog 420 actuele gevallen. Dekker gaat onderzoeken wat er nu precies is gebeurd en welke rol de toeslagenaffaire hierin had.

Een minderjarig kind wordt uit huis geplaatst als de veiligheid in het geding is. Een kinderrechter neemt uiteindelijk die beslissing.

Bij de toeslagenaffaire werden duizenden ouders onterecht als fraudeur bestempeld, waardoor hun kinderopvangtoeslag werd stopgezet en zij ook vaak het al verkregen deel terug moesten betalen. Gedupeerde ouders kwamen daardoor in grote financiële en mentale problemen.

Dekker wil stelsel onder de loep nemen

Dekker heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de jeugdinstanties bij kinderen van toeslagenouders anders hebben gehandeld. Voor de bewindsman is het wel duidelijk dat de fiscus een rol heeft gespeeld.

"Soms is er sprake van gezinnen waarbij weinig aan de hand was totdat een grote aanslag van de Belastingdienst de sneeuwbal liet rollen. Kinderen kwamen in gevaar met het ingrijpen van de jeugdinstanties tot gevolg."

Dekker wil deze zaken aangrijpen om "dieper en breder" naar het stelsel van de jeugdbescherming te kijken. "Bij een uithuisplaatsing hebben wij met zijn allen gefaald om zo'n ingrijpende maatregel te voorkomen. Soms kan het niet anders, we leven niet in een ideale wereld. Maar je wil niet dat het zover komt."

Er komt een meldpunt voor ouders van de 420 actuele gevallen, maar Dekker waarschuwde alvast dat dit niet "binnen een week klaar is".

De Kamer reageerde geschokt op het bericht dat er 1.115 kinderen van toeslagenouders uit huis zijn geplaatst.