De Belastingdienst heeft door het jarenlang verwerken van persoonsgegevens in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) de privacywet AVG ernstig geschonden. Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens naar deze 'zwarte lijst'.

In de FSV stonden zo'n 270.000 personen geregistreerd over wie de Belastingdienst ooit een signaal had gekregen, zonder dat er bewezen sprake was van fraude.

"Vanzelfsprekend moet de Belastingdienst fraude aanpakken. Maar uit ons onderzoek blijkt dat de Belastingdienst fraudesignalen registreerde en gebruikte op een manier die absoluut niet is toegestaan. Onschuldige mensen zijn hierdoor gedupeerd", aldus AP-voorzitter Aleid Wolfsen.

Volgens de AP is de belangrijkste overtreding dat er geen wettelijke grondslag was voor de FSV. Zonder zo'n basis is het verwerken van persoonsgegevens verboden. Ook werden de signalen veel te lang in het systeem bewaard, konden er te veel medewerkers bij en waren de gegevens in sommige gevallen onjuist en niet actueel.

Mensen konden op vier verschillende manieren op de lijst komen

In de FSV kwamen mensen terecht waarvan een belastingaangifte niet logisch was bijvoorbeeld door te hoge aftrekposten. Ook werden mensen die naar voren kwamen uit onderzoek naar onverklaarbare uitgaven op de lijst gezet.

Daarnaast kwamen ook mensen op de zwarte lijst terecht door een melding van buiten de Belastingdienst. Zoals meldingen bij Meld Misdaad Anoniem. Ook konden mensen in de FSV geregistreerd worden als er een verzoek tot informatie bij de Belastingdienst was ingediend door een andere overheidsinstelling, zoals de gemeente of het UWV.

De FSV werd in februari 2020 afgeschaft, omdat het toen al in strijd bleek met de privacywetgeving.

