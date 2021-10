De Tweede Kamer steunt een nieuwe Nederlandse bijdrage aan de missie van de Verenigde Naties (VN) in Mali. Een C-130 Hercules-transportvliegtuig en ondersteunend militair personeel (bijna negentig personen) kunnen vanaf medio volgende maand worden ingezet in het West-Afrikaanse land. Wel maakt de Kamer zich zorgen over eventuele Russische huurlingen in Mali.

De VN-missie Minusma heeft een tekort aan luchttransport. De Nederlandse bijdrage is voor een periode van zes maanden. Het vliegtuig wordt gestationeerd op het vliegveld bij de hoofdstad Bamako. De dreiging is daar verwaarloosbaar, aldus het demissionaire kabinet.

Maandag werd in de Tweede Kamer gedebatteerd over de missie. Daarin uitten meerdere Kamerleden hun zorgen over het gerucht dat de overgangsregering in Mali een groot aantal Russische huurlingen van de Wagner Group wil gaan inzetten. Officieel is er nog niets bevestigd, maar verscheidene Europese landen hebben al laten weten Mali te verlaten als de Russen komen.

Agnes Mulder (CDA) zei dat een bijdrage van Nederland "onverenigbaar" is met de aanwezigheid van grote aantallen Russen van Wagner. Ruben Brekelmans (VVD) noemde dit onacceptabel. D66'er Sjoerd Sjoerdsma zei dat de Malinese regering strafmaatregelen opgelegd moet krijgen als die haar plan met Wagner doorzet.

Minister wil niet in chaotische situatie met huurlingen belanden

"We weten nu niet meer dan geruchten", verklaarde demissionair minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken). Er ligt volgens hem nog geen contract met Wagner. Als de Malinese heersers toch een overeenkomst met het Russische bedrijf sluiten, zal dat "serieuze gevolgen" hebben.

De bewindsman wil niet dat blauwhelmen in een chaotische situatie met huurlingen belanden, maar hij wil ook voorkomen dat landen die bij de missie betrokken zijn vanwege een "minimale inspanning van een bv in Moskou" hun handen aftrekken van Mali. "Dat is voor heel weinig geld heel veel destabilisatie produceren."

Een meerderheid van de Kamer kan de missie wel steunen als de Russen wegblijven. Wel zijn er zorgen over onder meer de mogelijkheden voor medische evacuatie en de veiligheid van de militairen.

Veiligheidssituatie in Mali 'heel broos'

Wagner is al actief in meerdere Afrikaanse landen, waaronder de Centraal-Afrikaanse Republiek en Libië. De organisatie zou nauwe banden onderhouden met het Kremlin en de Russische huurlingen worden beschuldigd van mensenrechtenschendingen.

De veiligheidssituatie in Mali is volgens Knapen "heel broos". In een jaar tijd waren er twee militaire staatsgrepen. De VN-missie om de stabiliteit in het land te bewaken, is sinds 2013 actief. Nederlandse militairen droegen in de periode 2014-2019 ook al bij aan de missie.

Momenteel zijn er nog enkele Nederlandse stafofficieren werkzaam in Mali. Duitsland heeft zo'n vijftienhonderd militairen in het land en België is er met pakweg honderd soldaten aanwezig.