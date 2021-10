De Tweede Kamer steunt een nieuwe Nederlandse bijdrage aan de missie van de Verenigde Naties (VN) in Mali. Een C-130 Hercules-transportvliegtuig en bijna negentig man ondersteunend militair personeel kunnen vanaf medio volgende maand worden ingezet in het Noord-West-Afrikaanse land.

De VN-missie Minusma heeft een tekort aan luchttransport. De Nederlandse bijdrage is voor een periode van zes maanden. Het vliegtuig wordt gestationeerd op het vliegveld bij de hoofdstad Bamako. De dreiging is daar verwaarloosbaar, aldus het demissionaire kabinet.

Ondertussen leven in de Kamer grote zorgen over berichten dat de overgangsregering in Mali een groot aantal Russische huurlingen van de Wagner Group wil gaan inzetten. Mochten die berichten inderdaad kloppen, dan wil de Kamer dat het kabinet aan de Europese Unie vraagt om met strafmaatregelen te komen tegen Mali.

Het is al jaren onrustig in Mali. Nederlandse militairen werkten eerder ook al mee aan een VN-missie die de stabiliteit in het land moest bewaken. De Nederlanders waren er in de periode 2014-2019 actief.

Momenteel zijn er ook nog enkele Nederlandse stafofficieren werkzaam in Mali. Duitsland heeft zo'n vijftienhonderd militairen in het land en België is er met pakweg honderd soldaten aanwezig.