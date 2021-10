Er komt misschien extra compensatie voor huishoudens met lage inkomens. Het kabinet trekt voor volgend jaar in totaal 3,2 miljard euro uit om burgers en bedrijven tegemoet te komen in de enorm gestegen gasprijs, maar in de huidige plannen zij huurders in slecht geïsoleerde woningen daar minder goed mee geholpen.

Het kabinet maakte twee weken terug bekend dat een belastingkorting op de energierekening stijgt en de elektriciteitsbelasting daalt.

Grosso modo komt het erop neer dat een huishouden met een gemiddeld verbruik (1.170 m3 gas en ruim 2.384 kWh elektriciteit) er met deze maatregelen 400 euro per jaar minder belasting betalen op hun energierekening.

Maar in dat gemiddelde zit het probleem, vinden sommige partijen. Huishoudens met de laagste inkomens worden het hardst geraakt door de hoge gasprijs. Voor die groep moet extra compensatie komen.

D66 en CDA willen dat het kabinet samen met de gemeenten gaan onderzoeken of deze huishoudens een "energietoelage" kunnen krijgen. Daarvoor moet met 200 miljoen euro binnen de huidige compensatieregeling worden geschoven.

D66-Kamerlid Alexander Hammelburg wilde een "garantie" van het kabinet voor de "allerarmste die door hun hoeven zakken."

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) reageerde positief op het voorstel. Hij wilde nog wel kijken of het plan uitvoerbaar is samen met de gemeenten en of het financiële plaatje klopt.

Linkse partijen vroegen om alternatieven

Er waren meer partijen die zich zorgen maakten over deze groep. SP-Kamerlid Mahir Alkaya voorziet bijvoorbeeld dat huurders in slecht geïsoleerde huizen, het hardst worden getroffen door de hoge gasprijzen. De belasting op gas blijft gelijk.

Tegelijkertijd zullen huizen die al van het gas af zijn, meestal de wat nieuwere woningen, meer profiteren van de lagere elektriciteitskosten.

"Krijgen mensen in een sociale huurwoning met een oude cv-ketel en enkel glas extra compensatie?", wilde Alkaya daarom van Vijlbrief weten. Bijvoorbeeld via een belastingvoordeel waar vooral lage inkomens van profiteren (verhoging van de algemene heffingskorting), was zijn suggestie.

Maar Vijlbrief had toen al laten weten dat hij het plan van D66 en CDA voor een energietoelage had omarmd. "Daar zit geen woord Spaans bij", aldus de bewindsman.

Bovendien moest het kabinet snel handelen, zoals de Kamer dat ook had gevraagd. Dan is er geen tijd om uitzonderingsregels te bedenken, benadrukte vijlbrief. "Dit was het snelst wat kon. Dat heeft iets van een kanon en een mug."

Ook PvdA en GroenLinks riepen het kabinet op tot meer maatwerk voor de groep die het meeste last heeft van de hoge gasprijzen vanwege het type woning waar zij in wonen. PvdA'er Henk Nijboer vroeg het kabinet om verhuurders die woningen met het energielabel E, F of G verhuren, een korting van 200 euro aan hun huurders te laten betalen.

Vijlbrief zal de Kamer binnenkort informeren hoe hij deze huishoudens precies gaat helpen.