Het aantal afsplitsingen in de lokale politiek is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dat schrijft NRC op basis van eigen onderzoek. De afgelopen 3,5 jaar zijn in 45,6 procent van de gemeenteraden één of meerdere raadsleden vertrokken bij hun partij om een nieuwe fractie te beginnen. Dat heeft geresulteerd in een toename van 150 fracties ten opzichte van 2018.

Sinds de verkiezingen van 2018 volgde NRC 318 gemeenteraden. In de overige 34 gemeenten worden in maart 2022 geen gemeenteraadsverkiezingen gehouden vanwege een herindeling. Uit eerdere onderzoeken van onder andere Trouw en het wetenschappelijk bureau van de PvdA bleek dat ook voor 2018 het aantal afsplitsingen toenam. 45,6 procent is hoe dan ook de grootste toename van de afgelopen jaren. Het is ook het dubbele van het aantal afsplitsingen bij landelijke partijen.

Hoewel afsplitsingen niet verboden zijn volgens de Kieswet, gaan er wel stemmen op om dit te bemoeilijken, aldus NRC. Afsplitsers krijgen in de Tweede Kamer bijvoorbeeld minder spreektijd en geld. Demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken riep een paar jaar geleden gemeenten op om hetzelfde te doen.

De meeste raadsleden die een eigen fractie begonnen deden dat vanwege "verschil van inzicht", meldt de krant. Dat kan zowel op persoonlijk als inhoudelijk vlak zijn, bijvoorbeeld omdat een raadslid het niet langer eens is met het standpunt van de partij.