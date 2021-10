Het kabinet werkt aan een compensatie voor de fors hogere energierekening. Als gevolg van de flink gestegen gasprijzen valt die voor veel huishoudens hoger uit. Mogelijk wordt vrijdag een plan gepresenteerd. Welke opties liggen op tafel?

Naar verluidt onderzoekt het kabinet drie routes om huishoudens voor de opgelopen kosten te compenseren. Daarbij wordt streng gekeken naar de inkomenseffecten bij de verschillende inkomensgroepen.

Huishoudens die de compensatie het hardst nodig hebben, moeten ook het meest worden gecompenseerd. "De hulp moet op de juiste plek belanden", zei demissionair staatssecretaris Dilan Yesilgöz (Economische Zaken) donderdagmiddag tegen de Tweede Kamer.

Ook de Tweede Kamer wil dat de compensatie bij de juiste huishoudens terechtkomt, maar dat is een ingewikkelde puzzel, benadrukken Haagse bronnen.

Lagere energiebelastingen

Allereerst wordt gekeken naar de gebruikerskant door de belastingen op de energienota te verlagen. Huishoudens betalen twee soorten belasting: de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie (ODE). Beide belastingen lopen via het verbruik. Dus hoe meer elektriciteit en gas je verbruikt, hoe duurder de rekening. Het is mogelijk dat het kabinet deze belastingen tijdelijk verlaagt.

De ODE is een klimaatbelasting waarmee de opwekking van duurzame energie wordt gestimuleerd. Aan deze knop draaien zou niet de voorkeursoptie van het kabinet zijn.

Het kabinet kan ook draaien aan de knop voor de vaste korting die alle huishoudens krijgen op de energierekening. Die korting is voor iedereen hetzelfde, ongeacht het verbruik, en staat voor 2021 op ruim 550 euro per jaar.

Inkomstenbelasting en isolatie

Dan is er de optie om huishoudens te compenseren via de inkomstenbelasting met de algemene heffingskorting. Iedereen met een inkomen, of dat nou uit werk of via een uitkering is, krijgt deze korting. Daarbij geldt hoe lager het inkomen, hoe hoger de korting.

Het het kabinet deze route neemt wordt het wel lastig uitleggen dat de stijgende energielasten worden gecompenseerd via het inkomen.

Een derde mogelijkheid vergt meer tijd, maar is wel duurzamer: het isoleren van je woning. De overheid springt al financieel bij om dit aantrekkelijk te maken. Er wordt nu gedacht om de subsidieregelingen verder uit te breiden. Isolatie is een "absolute prioriteit", zei Yesilgöz donderdagmiddag tegen de Tweede Kamer, maar ze gaf toe dat het geen oplossing is voor de korte termijn.

Yesilgöz benadrukte dat het probleem van de stijgende gasprijzen de "volle aandacht" heeft van het kabinet. "We hopen op korte termijn snel duidelijkheid te kunnen geven over de stappen die we nemen."

Mogelijk komt het kabinet vrijdag al met een plan, maar het kan ook zijn dat ze toch nog verder puzzelen om de juiste huishoudens te compenseren. De Kamer wil in ieder geval vóór 1 november meer duidelijkheid.