Tweede Kamerleden die worden bedreigd, krijgen meer ondersteuning en advies. Dat maakte Kamervoorzitter Vera Bergkamp donderdag bekend.

Bergkamp ziet dat Kamerleden vaker bedreigd worden en wil deze parlementariërs daarom beter ondersteunen. Een team dat Kamerleden helpt bij het doen van aangifte wordt uitgebreid en Bergkamp wil parlementariërs cursussen gaan aanbieden om met een bedreiging om te gaan. "Dat is natuurlijk heel treurig en eigenlijk geen goed nieuws. Liever doen we dat niet."

Volgens Bergkamp was het lang zo dat een beperkt aantal Kamerleden bedreigd werd, maar het probleem is de afgelopen tijd groter geworden. "Het is natuurlijk vreselijk als ik kijk naar wat Geert Wilders en ook Hugo de Jonge over zich heen krijgen. Maar ik zie ook een uitbreiding", aldus de Kamervoorzitter.

Ze wil daarom "een statement" maken. "Doe gewoon normaal, zou ik willen zeggen. En denk ook na voordat je iets plaatst op social media." Naast online dreigementen komen volgens haar ook nog dreigbrieven binnen.

'We doen wat nodig is'

Bergkamp was al bezig met de uitbreiding van de Beveiligingsautoriteit van de Kamer, die de leden praktisch kan bijstaan en adviseren bij beveiligingskwesties. Er is nu een vacature opengesteld.

Hoeveel mensen erbij moeten komen, weet de voorzitter nog niet precies. "We doen wat nodig is." De cursussen die ze de volksvertegenwoordigers wil aanbieden, zullen onder meer gaan over omgaan met dreigementen, maar ook het beschermen van bijvoorbeeld privéadressen.

Er loopt ook nog een evaluatie van de veiligheid van het Kamergebouw zelf. Sinds afgelopen zomer is het parlement gevestigd in een tijdelijk gebouw nabij het centraal station van Den Haag vanwege een verbouwing van het oude gebouw aan het Binnenhof. Of daar extra beveiligingsmaatregelen nodig zijn, wordt nog bekeken. Bergkamp wil op die evaluatie niet vooruitlopen.