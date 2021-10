Met het extra geld dat de Tweede Kamer onlangs heeft toegekend aan veiligheid, worden de komende jaren ruim zevenhonderd extra agenten aangetrokken. Zij komen vooral te werken in de wijken, maar ook op het internet om cybercriminaliteit aan te pakken.

Demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid meldt woensdag in een brief aan de Kamer dat daarvoor ruim 114 miljoen euro is uitgetrokken van de in totaal 200 miljoen euro extra die het parlement onlangs vrijmaakte.

Ook de landelijke eenheid van de politie, het Openbaar Ministerie en de rechtspraak krijgen 27 miljoen euro erbij om hun capaciteit te vergroten. Ook gaat er 25 miljoen euro extra per jaar naar de bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) en komt er 27,5 miljoen euro extra voor de aanpak van onlinekinderporno.

De 200 miljoen euro komen boven op het extra geld dat het demissionaire kabinet al had aangekondigd voor de bestrijding van de zware en ondermijnende criminaliteit. Het gaat om 524 miljoen euro in 2022.

Ook genoeg geld voor drugstesten in het verkeer

Los van de investering in het aanlokken van wijkagenten, komt er tegen de verwachting in ook geld beschikbaar om na dit jaar drugstesten af te kunnen nemen bij deelnemers aan het verkeer. Even dreigde er geen budget te zijn om bloedonderzoek te doen bij verkeersdeelnemers van wie de politie op basis van een speekseltest denkt dat ze onder invloed zijn van drugs, maar het geld is alsnog gevonden, meldt Grapperhaus in de Kamerbrief

Voor de komende drie jaar is 2,2 miljoen euro per jaar beschikbaar om de drugstesten af te nemen. "Het is aan een volgend kabinet om structurele financiering te organiseren voor dit onderwerp", aldus de minister.

Sinds de invoering van de speekseltest, in 2017, betrapt de politie honderden automobilisten per maand die met allerlei soorten drugs de weg opgaan. Om door de rechter veroordeeld te kunnen worden voor drugsgebruik in het verkeer, is een bloedtest noodzakelijk.