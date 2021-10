De komende weken zitten de opvangcentra voor asielzoekers nog vol, maar vanaf 1 november komen er naar verwachting zo'n drieduizend opvangplekken bij, zegt demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) dinsdag. Volgens de bewindsvrouw zal het opvangprobleem vanaf dan "onder controle" zijn.

Er is volgens Broekers-Knol op dit moment nog geen sprake van een asielcrisis. Ze spreekt van "een tijdelijke sterke piek" in de instroom van asielzoekers in Nederland.

Toch kan ze geen "harde garantie" geven dat het probleem in november echt opgelost is. "Ik kan niet in een glazen bol kijken. Of voorzien of er een hoos van mensen hierheen komt", aldus Broekers-Knol.

Ook moet er nog een aantal grote opvanglocaties gerealiseerd worden, terwijl tijdelijke locaties van Defensie (zoals die in het Gelderse Harskamp) vanaf 1 november vervangen moeten worden.

De afgelopen week was de noodopvang in het Groningse Ter Apel geregeld zo vol dat vluchtelingen op veldbedden en zelfs stoelen moesten slapen. Ook was het meerdere nachten onrustig rondom de noodopvang. Broekers-Knol vindt dat "een ongewenste situatie" en "verschrikkelijk".

Ook op andere plekken in het land is amper plek. Dat heeft te maken met onder meer een toenemend aantal asielaanvragen na de coronapandemie, de opvang van Afghaanse evacués en het grote aantal statushouders dat nog in asielzoekerscentra wacht op een woning.

Het ministerie is met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), gemeenten en provincies in overleg over meer noodopvang. Daarmee moet een crisisnoodopvangsituatie - gemeenten wijzen dan plekken aan waar vluchtelingen kortdurend worden opgevangen - worden voorkomen.