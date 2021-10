De Nederlandse politiek moet verregaande hervormingen doorvoeren om een toekomstig schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Dat staat in een nog ongepubliceerd rapport over de democratie en rechtspraak in Nederland van de Raad van Europa (RvA) waar RTL Nieuws en Trouw maandagavond over schrijven.

De Venetië-commissie van de RvA schreef op verzoek van de Tweede Kamer een rapport over de rechtsbescherming in Nederland naar aanleiding van de toeslagenaffaire. RTL Nieuws en Trouw kregen alvast inzage in de aanbevelingen in het vertrouwelijk rapport.

In het rapport wordt hard uitgehaald naar de huidige politieke cultuur in ons land. Zo is er forse kritiek op het achterhouden van informatie voor Kamerleden en het hinderen en tegenwerken van parlementariërs uit coalitiepartijen. De commissie doelt hiermee op de kritiek en tegenwerking die toenmalig CDA'er Pieter Omtzigt binnen zijn fractie te verduren kreeg toen hij zich in het dossier vastbeet. Tijdens de ministerraad werd door bewindspersonen geregeld over zijn optredens geklaagd.

De positie van het parlement en individuele Kamerleden moet verder worden versterkt, vindt de RvA. Het informatierecht moet beter en ook zouden Kamerleden en parlementaire commissies meer geld en ondersteuning moeten krijgen. Verder zou een minderheid van de Kamer in de toekomst voldoende moeten zijn om hoorzittingen of een parlementair onderzoek te starten.

Door het toeslagenschandaal werden tienduizenden ouders door de Belastingdienst onterecht als fraudeur bestempeld en moesten zij soms voor de kleinste fouten enorme bedragen terugbetalen.

Kritische geluiden moeten op hoogste niveau terechtkomen

Kritische geluiden over regeringsbeleid moeten niet onder het tapijt geveegd worden, maar juist op het hoogste niveau worden behandeld, stelt de Raad. Verder moeten burgers beter worden geholpen als zij klachten hebben bij overheidsinstanties: die zouden bovendien neutraal moeten worden behandeld.

Volgens RTL Nieuws en Trouw uit de Venetië-commissie ook kritiek op Kamerleden bij de totstandkoming van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir), die bijdroeg aan de "alles of niets" aanpak in het toeslagenschandaal. De parlementariërs zouden daarbij onvoldoende hebben gelet op de basisprincipes van behoorlijk bestuur, zoals redelijkheid en billijkheid. In nieuwe wetgeving zouden die moeten worden opgenomen, zodat uitvoeringsorganisaties van wetten kunnen afwijken als die burgers onevenredig hard raken.

Het kabinet kondigde in januari, na het aftreden naar aanleiding van het rapport Ongekend onrecht, verschillende hervormingen aan. De Venetië-commissie spreekt haar vertrouwen uit dat die zullen leiden tot een verbetering in de huidige bestuurscultuur. De commissie zegt Nederland bij die hervormingen te willen ondersteunen.

De RvA is een internationale organisatie bestaande uit 47 Europese landen, die erop gericht is om de democratie, mensenrechten en de rechtsstaat te verbeteren. Het is niet voor het eerst dat de Venetië-commissie van de Raad harde kritiek uit op de politieke cultuur in een Europees land. Malta, Polen en Hongarije kregen eerder al stevige kanttekeningen geplaatst bij hun bestuurscultuur.