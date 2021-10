Nederland gaat proberen ruim tweeduizend mensen uit Afghanistan te evacueren, schrijft minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen maandag in een Kamerbrief. Het gaat om zo'n driehonderd Nederlanders, tolken, medewerkers van NGO's, medewerkers van de Nederlandse missies, fixers van journalisten en kerngezinnen.

Tot dusver zei het demissionaire kabinet dat naast de Nederlanders die nog vastzitten in het land en de tolken er ongeveer zeventig Afghanen recht zouden hebben op evacuatie naar Nederland.

Tijdens het vorige Kamerdebat kwam er hevige kritiek vanuit de Kamer op dit genoemde aantal, omdat het niet zou stroken met de aangenomen motie waarin het kabinet wordt opgeroepen om alle Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt, of door hun werkzaamheden groot gevaar lopen, asiel te verlenen.

Het kabinet laat nu weten drie verschillende groepen in beeld te hebben voor evacuatie. Allereerst zo'n achthonderd mensen, waaronder driehonderd Nederlanders, van wie al is vastgesteld dat ze in aanmerking komen voor evacuatie. Daarnaast gaat Nederland zich inspannen voor ongeveer achthonderd medewerkers en hun kerngezinnen van NGO's en voor zo'n vijfhonderd personen, inclusief kerngezinnen, die in de afgelopen twintig jaar in een zichtbare functie gewerkt hebben voor de Nederlandse missies.

Tot nu toe zijn sinds de val van Kaboel ongeveer 2.500 mensen vanuit Afghanistan in Nederland in veiligheid gebracht.