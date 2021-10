Het demissionaire kabinet deelt de zorgen van de Europese Commissie (EC) over Polen, waar de hoogste rechter donderdag oordeelde dat het nationale recht voorrang heeft op het Europese recht. Dat zegt een woordvoerder van demissionair minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) vanavond

Het ministerie zegt verder inhoudelijk nog niets over de kwestie. "We zijn de uitspraak aan het bestuderen", laat de woordvoerder weten.

De EC had eerder in een schriftelijke verklaring laten weten "ernstig bezorgd" te zijn over de uitspraak. Het dagelijks bestuur van de EU blijft erbij dat EU-wetgeving boven nationale wetten staat. De commissie zegt verder dat het de uitspraak uitgebreid gaat bekijken en zich zal buigen over eventuele vervolgstappen.

Het Poolse hof bepaalde donderdag dat sommige Europese wetten in strijd zijn met de Poolse grondwet. Dat betekent dat Polen vindt dat het land zich niet altijd aan de EU-regels hoeft te houden. De uitspraak is een grote tegenslag voor de Europese Unie, omdat het Europees recht normaal wordt gezien als de juridische basis van de EU. Volgens deskundigen zet het besluit de deur open voor een Polexit, een vertrek van Polen uit de EU.

De commissie is al vijf jaar in een juridische strijd verwikkeld met de Poolse conservatief-rechtse machthebbers over hervormingen in het land. Die zouden volgens Brussel steeds verder de democratie en rechtsstaat ondermijnen, en daarmee indruisen tegen de normen en waarden van de EU.

Bij het EU-hof in Luxemburg heeft Polen al verschillende zaken verloren, waaronder recent een zaak over een tuchtcollege voor rechters.