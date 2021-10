Het Rode Kruis heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken eind augustus tevergeefs hulp aangeboden nadat de luchtbrug met Afghanistan was weggevallen. Het aanbod bevatte onder meer het opzetten van hulplijnen en het bieden van psychosociale hulp aan de achterblijvers, schrijft de Volkskrant. Het departement ging tot nu toe niet in op het aanbod.

Volgens een woordvoerder van het Nederlandse Rode Kruis was het een "algemeen aanbod" om de beschikbare kennis en expertise binnen de organisatie in te zetten voor deze bijzondere situatie.

Behalve het opzetten van hulplijnen en het bieden van psychosociale hulp, zou het ook kunnen gaan om het herenigen van families die elkaar tijdens de vlucht waren kwijtgeraakt.

Buitenlandse Zaken zegt in een reactie dat het eigen mensen heeft voor psychosociale hulp voor zijn personeel, inclusief het lokale personeel van de ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. "We hebben daar veel aandacht aan besteed, omdat veel medewerkers met zeer moeilijke omstandigheden geconfronteerd zijn geweest."

Afghanen liepen ernstig gevaar door vertraagde evacuaties

Vanwege de slechte organisatie en het lage tempo leidden de evacuaties uit Afghanistan uiteindelijk tot het aftreden van demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag en demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld. De Kamer hield hen verantwoordelijk voor het niet op tijd oppikken van signalen uit de Kamer en Afghanistan, waardoor niet iedereen op tijd geëvacueerd kon worden.

Lokaal ambassadepersoneel liep daardoor "ernstig gevaar", oordeelde de Kamer. Er was bovendien veel irritatie over de late en onvolledige informatievoorziening richting het parlement.

Kamerleden probeerden het demissionaire kabinet er begin juli al toe te bewegen Afghaanse tolken sneller naar Nederland te halen, maar stuitten daarbij op drie ministeries die naar elkaar verwezen. Het ministerie van Defensie verwees naar Buitenlandse Zaken, dat weer wees naar Justitie en Veiligheid, dat meldde dat ze met hun vragen bij Buitenlandse Zaken moesten zijn.

Inmiddels heeft Nederland zeker 1.897 mensen uit Afghanistan naar Nederland gehaald. De grootste groep bestaat uit Nederlanders, onder de rest van de mensen zijn onder anderen tolken met hun gezinnen, ambassadepersoneel en VN-medewerkers.