Wouter Koolmees (D66) gaat zijn functie als demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voorlopig neerleggen als de Tweede Kamer hem benoemt tot informateur. Dat zegt partijleider Sigrid Kaag tijdens het debat in de Tweede Kamer. Koolmees keert dan ook niet terug in een nieuw kabinet.

Op dit moment debatteert de Tweede Kamer over de kabinetsformatie. Koolmees zou daar samen met Johan Remkes (VVD) worden voorgedragen als nieuwe informateurs. Zij zullen dan de gesprekken tussen de VVD, D66, CDA en ChristenUnie gaan begeleiden.

De vier partijen besloten vorige week, na maandenlange onderhandelingen, dat ze inhoudelijk gaan onderhandelen over een nieuw kabinet.

Koolmees was al eerder in het formatieproces aangesteld als verkenner. Hij volgde samen met VVD-collega Tamara van Ark eerdere verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) op. Zij stapten op nadat via een ANP-foto aantekeningen van de formatiegesprekken waren uitgelekt. Koolmees en Van Ark legden de functie na een week echter weer neer, vanwege de politieke onrust die ontstond na de gelekte notities.